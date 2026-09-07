Bife koygua de cerdo: una receta casera para hacer una y otra vez

Cómo hacer un bife koygua de cerdo
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Bife koygua de cerdo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 filetes de 200 gramos de lomo de cerdo
- 2 cebollas
- 3 tomates
- 4 huevos
- 500 mililitros de puré de tomate
- 10 papines
- Pimentón dulce a gusto
- 2 dientes de ajo
- 3 morrones (rojo, amarillo, lila)
- 1 atado de cilantro
- 1 pizca de nuez moscada en polvo
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Sellar los filetes a fuego fuerte por 5 minutos cada lado, en aceite de oliva, pimienta y ajo picado. Reservar.
- Cortar las verduras en julianas y saltear en el mismo aceite hasta que se doren.
- Agregar puré de tomate, los filetes sellados, pimentón dulce, nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Cocinar durante una hora a fuego lento.
- Por último, incorporar los huevos y rectificar la sal. Una vez que los huevos estén listos, retirar y agregar kuratũ a gusto.
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