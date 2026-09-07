Gastronomía

Bife koygua de cerdo: una receta casera para hacer una y otra vez

El bife koygua de cerdo, un plato jugoso y lleno de sabor, se prepara fácilmente y destaca en cualquier mesa. Descubrí la receta que transforma esta carne en una experiencia culinaria única y deliciosa.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2026 a la - 13:00
Bife koygua de cerdo.
Bife koygua de cerdo.Silvio Rojas

Cómo hacer un bife koygua de cerdo

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Bife koygua de cerdo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 4 filetes de 200 gramos de lomo de cerdo
  • 2 cebollas
  • 3 tomates
  • 4 huevos
  • 500 mililitros de puré de tomate
  • 10 papines
  • Pimentón dulce a gusto
  • 2 dientes de ajo
  • 3 morrones (rojo, amarillo, lila)
  • 1 atado de cilantro
  • 1 pizca de nuez moscada en polvo
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Sellar los filetes a fuego fuerte por 5 minutos cada lado, en aceite de oliva, pimienta y ajo picado. Reservar.
  2. Cortar las verduras en julianas y saltear en el mismo aceite hasta que se doren.
  3. Agregar puré de tomate, los filetes sellados, pimentón dulce, nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Cocinar durante una hora a fuego lento.
  4. Por último, incorporar los huevos y rectificar la sal. Una vez que los huevos estén listos, retirar y agregar kuratũ a gusto.

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