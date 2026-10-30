Pan de muerto, un dulce tradicional mexicano para el Día de Muertos

Cómo hacer un pan de muerto
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Pan de muerto
- Plato: Postre
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 11 gramos de levadura seca
- 120 mililitros de leche tibia
- 100 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 100 gramos de manteca
- 1 naranja
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de agua de azahar
- 1 huevo para barnizar
- 50 gramos de manteca para decorar
- 100 gramos de azúcar para decorar
Elaboración paso a paso
- Mezclar la leche tibia con la levadura y 1 cucharada de azúcar.
- Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos hasta que forme espuma.
- Rallar la cáscara de la naranja y reservarla.
- Combinar la harina, el azúcar restante, la sal y la ralladura de naranja en un recipiente amplio.
- Agregar los huevos, la manteca a temperatura ambiente, el agua de azahar y la mezcla de levadura.
- Amasar durante 15 minutos hasta obtener una masa suave, elástica y ligeramente pegajosa.
- Colocar la masa en un recipiente engrasado y cubrirla con un paño limpio.
- Dejar reposar la masa durante 1 hora y 30 minutos o hasta que doble su tamaño.
- Separar 1 porción pequeña de masa para formar los huesos y la esfera decorativa.
- Formar una bola grande con el resto de la masa y colocarla sobre una bandeja para hornear.
- Dividir la masa reservada en 6 porciones y estirar cada una para formar tiras con pequeños relieves semejantes a huesos.
- Colocar las tiras sobre la bola de masa y añadir una pequeña esfera en el centro.
- Cubrir el pan y dejar reposar durante 30 minutos.
- Precalentar el horno a 180 grados Celsius.
- Barnizar el pan con el huevo batido.
- Hornear durante 25 minutos o hasta que el pan esté dorado.
- Derretir la manteca restante y pincelarla sobre el pan caliente.
- Espolvorear el azúcar sobre toda la superficie del pan.
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