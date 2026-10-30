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Gastronomía

Pan de muerto, un dulce tradicional mexicano para el Día de Muertos

El pan de muerto es protagonista de las ofrendas mexicanas cada noviembre. Prepararlo en casa requiere ingredientes sencillos, paciencia y una receta que respete su tradición.

Por ABC Color
30 de octubre de 2026 - 13:00
Pan dulce tradicional mexicano recubierto con azúcar, perfecto para el Día de Muertos.
Pan dulce tradicional mexicano recubierto con azúcar, perfecto para el Día de Muertos.Shutterstock

Cómo hacer un pan de muerto

Lea más: a fiesta mexicana del “Día de muertos” llega al Centro Cultural del Puerto de Asunción

Pan de muerto

  • Plato: Postre
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 11 gramos de levadura seca
  • 120 mililitros de leche tibia
  • 100 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 100 gramos de manteca
  • 1 naranja
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de agua de azahar
  • 1 huevo para barnizar
  • 50 gramos de manteca para decorar
  • 100 gramos de azúcar para decorar

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la leche tibia con la levadura y 1 cucharada de azúcar.
  2. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos hasta que forme espuma.
  3. Rallar la cáscara de la naranja y reservarla.
  4. Combinar la harina, el azúcar restante, la sal y la ralladura de naranja en un recipiente amplio.
  5. Agregar los huevos, la manteca a temperatura ambiente, el agua de azahar y la mezcla de levadura.
  6. Amasar durante 15 minutos hasta obtener una masa suave, elástica y ligeramente pegajosa.
  7. Colocar la masa en un recipiente engrasado y cubrirla con un paño limpio.
  8. Dejar reposar la masa durante 1 hora y 30 minutos o hasta que doble su tamaño.
  9. Separar 1 porción pequeña de masa para formar los huesos y la esfera decorativa.
  10. Formar una bola grande con el resto de la masa y colocarla sobre una bandeja para hornear.
  11. Dividir la masa reservada en 6 porciones y estirar cada una para formar tiras con pequeños relieves semejantes a huesos.
  12. Colocar las tiras sobre la bola de masa y añadir una pequeña esfera en el centro.
  13. Cubrir el pan y dejar reposar durante 30 minutos.
  14. Precalentar el horno a 180 grados Celsius.
  15. Barnizar el pan con el huevo batido.
  16. Hornear durante 25 minutos o hasta que el pan esté dorado.
  17. Derretir la manteca restante y pincelarla sobre el pan caliente.
  18. Espolvorear el azúcar sobre toda la superficie del pan.

Lea más: Día de los Muertos: significado, origen y cómo se celebra una de las tradiciones más emblemáticas de México

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