Receta de mayonesa veggie: cremosa, fácil y sin ingredientes de origen animal

Cómo hacer una mayonesa vegana
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La mayonesa se puede elaborar también con 2 zanahorias hervidas, con hojas verdes o, en reemplazo del tofu, se puede usar aguacate con jengibre y ajo, perejil, lo que más te guste.
Mayonesa veggie
- Plato: Dip
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 2 remolachas
- 1 diente de ajo
- ½ bloque de tofu
- 50 mililitros de aceite de oliva
- 50 mililitros de agua
- Jugo de medio limón
- Sal y pimienta a gusto
Elaboración paso a paso
- Hervir la remolacha. Una vez que esté a temperatura ambiente, procesar en una licuadora con el resto de los ingredientes.
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