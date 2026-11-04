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Gastronomía

Receta de mayonesa veggie: cremosa, fácil y sin ingredientes de origen animal

Receta de mayonesa vegana para acompañar tus chips favoritos. No lleva huevos y es deliciosa.

Por ABC Color
05 de noviembre de 2024 - 15:45
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Mayonesa de remolacha.
Mayonesa de remolacha.Shutterstock

Cómo hacer una mayonesa vegana

Lea más: Queso crudo cremoso de girasol: una opción vegana y deliciosa

La mayonesa se puede elaborar también con 2 zanahorias hervidas, con hojas verdes o, en reemplazo del tofu, se puede usar aguacate con jengibre y ajo, perejil, lo que más te guste.

Mayonesa veggie

  • Plato: Dip
  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 2 remolachas
  • 1 diente de ajo
  • ½ bloque de tofu
  • 50 mililitros de aceite de oliva
  • 50 mililitros de agua
  • Jugo de medio limón
  • Sal y pimienta a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la remolacha. Una vez que esté a temperatura ambiente, procesar en una licuadora con el resto de los ingredientes.

Lea más: ¿Sos vegetariano? Seguí esta reecta de pajagua mascada para vegetarianos

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