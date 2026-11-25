Cómo hacer pollo al coñac
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Pollo al coñac
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 muslos de pollo
- 1 cebolla
- 4 zanahorias
- 1 cabeza de ajo
- 2 hojas de laurel
- 1 copa de coñac
- Agua
- Sal y pimienta
- Aceite
Elaboración paso a paso
- Sofreír muslos y contramuslos de pollo en una cacerola con un poco de aceite. Retirar en un plato y reservar.
- Trocear 1 cebolla a gajos, sofreír y, al poco tiempo, añadir 4 zanahorias peladas y cortadas en rodajas finas. Sofreír.
- Añadir 1 cabeza de ajo, sofreír y agregar 2 hojas de laurel. Dar unas vueltas y añadirle una copa de coñac; dejar evaporar el alcohol.
- Colocar los muslos de pollo en un pírex, cubrir con las verduras rehogadas, añadir un vasito de agua y salpimentar a gusto.
- Llevar al horno a 180 °C por 25 minutos o hasta que los muslos estén dorados.
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