¡El bebé de Chirola Ruiz Díaz y Anto Volpe es pura ternura!

El líder de los Kchiporros, Roberto Ruiz Díaz, más conocido como Chirola, y su esposa Antonella Volpe fueron nuevamente padres de un varoncito. El niño se llama Paulo, nació sano y fortachón hace tres semanas, y vino para sumarse a las travesuras de su hermano mayor, Piero.

El tierno recién nacido está creciendo a pasos agigantados, a juzgar por las imágenes que comparte en sus redes sociales su orgullosa mamá Anto, quien ahora debe cuidar y dar amor a dos pequeñitos.

Al parecer el secreto para que Paulo esté tan grande es la lactancia materna, por lo que publicó hace unos días Antonella Volpe en su Instagram. “Soy la mamá vaca lechera más feliz del mundo, bendecida por tener estos 2 príncipes que son un regalo de Dios y de la vida. Y mis únicos temas de conversa son: bebé, lactancia, pañales y sueño”, contó la mamá a sus seguidores y también destacó que logra sacarse 400 ml de leche por día.

Parto soñado

El día después de la llegada de Paulo al mundo, Antonella Volpe compartió en sus redes: “Mi parto soñado. Nuestro Paulo una bendición. Voy a escribir después el paso a paso de los hechos, pero ayer 16 de noviembre, rompí bolsa a las 6 A.M. con 38.6 semanas de gestación. Llegué al sanatorio a las 7.00 A.M. con dilatación 6 y a las 9.05 A.M., después de haber pujado por tercera vez, Paulo ya pegaba su primer grito. Grande, sólido, sano y fuerte”. “Gracias Dios mío. A mi compañero de vida Chirola que me acompañó firme en todo el proceso dándome exactamente lo que necesitaba, amor fuerza y aliento… A toda mi familia en general”, destacó Anto a horas de la llegada de su segundo hijo, que hoy ya tiene tres semanas de vida.

Papá emocionado

El día del nacimiento de Paulo, el 16 de noviembre, Roberto Chirola Ruiz Díaz escribió emocionado en su cuenta de Instagram: “Son breves los momentos de felicidad plena, donde se detiene el tiempo. Instantes... destellos que le dan sentido a nuestra existencia. La cruda impermanencia mostrando la fragilidad y el milagro de la vida. Instinto animal. Pujar para respirar. Llorar de felicidad. Nacer de nuevo. Contracción y expansión. Única ley que rige al universo. Chispa cósmica, partícula de sol. Habitando esta roca herida. No somos nada y al mismo tiempo somos Dios”.

Luego, continuó: “Hay esperanza a pesar de todo. Siempre triunfa la vida. Brota el agua... crece la flor en el lodo. Toda la sabiduría de la naturaleza en una semilla. Fuerza creadora... sanadora. Explosión de conciencia, de presencia. Iluminación instantánea. Amor puro. Sin filtros, sin miedos. Bienvenido Pau, te amamos hace varias vidas”.

Ahora, Chirola Ruiz Díaz y Anto Volpe disfrutan de sus dos hijos en este cálido diciembre y aguardan ansiosos la primera Navidad de Paulo.