Iván “Tito” Torres: “Con valor y fe en Dios voy a luchar por lo que más amo”

Iván Torres y Cristina Aranda se encuentran en Itapema, Santa Catarina, Brasil, donde pasaron las fiestas de fin de año con sus tres pequeños. Cada uno realiza publicaciones en sus redes sociales donde se los ve solos o con sus niños, o en el caso de Vita también con sus amigas que fueron hasta el vecino país para recibir el 2022 con la influencer.

Recordemos que a solo días de la Navidad, Cristina Aranda había anunciado en un comunicado: “He decidido divorciarme”. Y luego, ya desde Brasil contó a sus seguidores: “Iván vino a pasar las fiestas con sus hijos. Eso no cambia mi postura en base a la decisión que yo tomé hace unos días”.

Lea más: Vita Aranda: "He decidido divorciarme"

Tito: “En lo personal me tocó pasar momentos muy duros”

Anoche, en sus redes sociales ambos mostraron imágenes con sus hijos: Elías, Emanuel y Piero, y a juzgar por las tomas fotográficas “Vita” Aranda y “Tito” Torres estaban en el mismo lugar esperando la llegada del nuevo año.

“Feliz Año Nuevo para todos, ya saben que en lo personal me tocó pasar momentos muy duros y difíciles que me ayudan a ver la vida desde otra perspectiva, a veces creemos que estamos bien y que todo está bien, pero no es así. Entiendo que las luchas y tropiezos son parte de un proceso doloroso que tienen que sacar lo mejor de nosotros, pero quiero decirles que con valor y fe en Dios voy a luchar por lo que más amo”, aseguró Iván Torres en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus casi 400 mil seguidores una postal con sus tres niños.

Lea más: Iván "Tito" Torres: "Me siento muy triste"

“Agradezco y valoro a tanta gente que me da su apoyo y me desea lo mejor en todo momento, siempre creo que lo mejor aún está por venir. Abrazo grande”, finalizó “Tito” Torres.

Vita: “Me siento fuerte, invencible y capaz de todo”

Cristina Aranda compartió con sus seguidores imágenes suyas donde se la ve sonriente y con look “total white”.

“Despidiendo un gran año. De muchas, muchas enseñanzas y aprendizajes; con el orgullo y la satisfacción de saber que he dado lo mejor de mi en cada momento. Ha sido un año repleto de lecciones, algunas más dolorosas que otras, pero me siento fuerte, invencible y capaz de todo”, escribió “Vita” en su Instagram, donde también destacó: “Lista para recibir al 2022 más fuerte e imparable que nunca”.

En sus historias de Instagram, Cristina Aranda compartió videitos y fotos donde se la ve con sus hijos y también con sus amigas, primero en un departamento, y luego ya en la playa con los fuegos artificiales de fondo.