La exmodelo Gaby Mena y su familia esperan felices a Joaquín

La exmodelo Gabriela Mena y el empresario Cristhian Machuca llevan más de una década juntos y en noviembre pasado cumplieron siete años de casados. El matrimonio tiene dos hijas: Anabella y Giulia, y ahora espera la llegada del primer hijo varón, Cristhian Joaquín.

“Estamos súper felices y agradecidos con Dios y con la Virgen porque creemos que Joaquín era lo único que faltaba para completar nuestra familia. Ya tenemos dos princesas y ahora se viene el príncipe, así que no tenemos nada más que pedir, solamente que llegue con salud”, nos dijo Gaby Mena.

Mimado desde la panza

Cristhian Joaquín es un bebé muy mimado ya desde la panza, tanto por mamá Gaby y papá Cristhian, como por sus tiernas hermanitas.

“Le esperamos con mucho amor. Joaquín llegará aproximadamente en la quincena de marzo, si es que este calor no le trae antes”, señaló Gabriela Mena y destacó que su marido está siempre pendiente de ella. “Cristhian más que nada me tiene súper paciencia, porque no es fácil una mujer, y menos embarazada”, aseguró entre risas.

“Entre todos me están mimando mucho. Las hermanitas le llenan de besos a mi panza, están súper felices y ansiosas por verle al gordo”, sostuvo feliz Gaby Mena.

Lea más: La boda civil de Gaby Mena

El deseo de Anabella y Giulia se hizo realidad

El año pasado, en los primeros minutos del 2021, las pequeñas Anabella y Giulia soltaron un globo con un pedido más que especial. “En Año Nuevo las nenas lanzaron un globo al aire pidiendo un hermanito y ese deseo se les cumplió, y con eso comprobamos la fidelidad de siempre y el amor de Dios hacia nuestra familia”, dijo emocionada mamá Gabriela.

Al consultarle si soñaba con tener un hijo varón, Gaby Mena respondió: “Cristhian está feliz con sus princesas, babea por ellas, y yo también. Pero desde mi primer embarazo que quería un varón, porque siempre dicen que el nene es de la mamá”.

Lea más: Iván "Tito" Torres: "Con valor y fe en Dios voy a luchar por lo que más amo"

“Estoy feliz con mis dos princesas que son mis compañeras, pero ahora viene mi novio eterno, mi novio para toda la vida que le va a desplazar a Cristhian”, afirmó entre risas.

“Solo pedimos que Joaquín llegue sano”

Por último preguntamos a Gaby qué le pide a este nuevo año. “Lo único que tengo para pedir al 2022 es que mi bebé llegue sano, porque ya tenemos amor y ya tenemos todo creo lo que uno puede desear o pedir en esta vida. Entonces, solo pedimos que Joaquín llegue sano para venir a completar la familia que le espera con mucho amor”, finalizó Gabriela Mena.