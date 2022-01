Benjamín Hockin y Giulietta Mora cumplen cuatro años de casados

Benjamín Hockin Brusquetti y Giulietta Mora Selliti unieron sus vidas en matrimonio el 6 de enero de 2018 ante el altar de la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, y posteriormente compartieron una fiesta con sus invitados en el Comité Olímpico Paraguayo.

Bodas de Lino

Hoy, se cumplen cuatro año de la unión matrimonial y el enamorado nadador Benjamín Hockin dedicó unas emotivas líneas a su esposa Giulietta. “Bodas de Lino. Mi persona favorita, la mujer que me acompaña en todo momento, la mami de nuestra hermosa hija Sienna Vittoria, la que me alienta y me ayuda a seguir luchando por todo lo que nos proponemos. Feliz aniversario mi amor, gracias por estar a mi lado siempre. Tamu mi Giulietta”, expresa el texto que Benjamín Hockin publicó en sus redes sociales junto a una fotografía del día del “sí, quiero”.

Los Reyes Magos trajeron regalos a Siennita

Benjamín Hockin y Giulietta Mora en el mes de junio de 2021 se convirtieron en padres de la tierna Sienna Vittoria. La pequeña llegó para hacer aún más felices a sus papis y hoy ya recibió sus primeros regalos de parte de Melchor, Gaspar y Baltazar.

“Llegaron sus primeros Reyes Magos. Hoy festejamos nuestro aniversario de casados y también la llegada de los Reyes Magos para nuestra princesa Sienna Vittoria, que sin dudas es nuestro mayor tesoro”, destaca la publicación que compartió el orgulloso papá Benjamín Hockin en sus redes sociales, junto a una postal de la pequeña y risueña Siennita.