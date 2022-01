¡Denise Hutter cumplió el sueño de tener su casa propia!

Ayer, la conductora de Ensiestados, Denise Hutter, anunció feliz que junto a su novio Aldo Franco compraron una casa. “Hogar, dulce hogar. ¡Con Aldo empezamos el año cumpliendo un sueño! Entre mi hijo y los suyos, cualquier depto nos quedaba chico. La idea de vivir juntos parecía muuuy lejana hasta que una casita en venta se cruzó en nuestro camino”, comenzó contando la periodista de ABC TV.

“¡La base está y la ilusión también!”

Denise Hutter contó a sus seguidores que la casa que adquirieron con Aldo Franco necesita refaccionarse y que eso lo verán más adelante.

“Es una casa que tiene sus años y necesita muuuchas refacciones antes de ser habitable (sobre todo con lo detallista que soy yo), pero tiene todo el espacio necesario para nuestro ensamble. ¡Así que cerrando los ojos y con un poco de ayuda de la familia decidimos comprarla! Ahora tenemos que recuperarnos, así que los arreglos empezarán más adelante y llevarán sí o sí más de un año, ¡pero la base está y la ilusión también!”, aseguró Denise Hutter.

“Todas las habitaciones están en el piso de abajo. El de arriba está sin construir y como Aldo y yo somos grandes amantes de los asados y los encuentros, declaramos que la escalera será solo para subir al quincho más divertido del barrio”, adelantó Denise Hutter a sus seguidores de las redes sociales.

Uno de los deseos que pidió al 2022 ya se cumplió

Hace unas semanas consultamos a Denise Hutter qué pedidos hacía al 2022, y ella nos dijo: “Al año que viene le pido nuevos desafíos laborales. Por qué no volver a hacer radio, que es algo que extraño muchísimo. Sobre todo lo que le pido es salud nuevamente para la familia, porque sin salud no hay nada”.

También nos había confesado: “Estoy en pleno desafío de tratar de tener mi primera casa propia, de mudarnos del departamento en el que vivimos Ignacio y yo a un lugar más grande, que sea nuestro y en el que podamos compartir con mi pareja y sus hijos, y entrar todos y no estar apretados como en el departamento. Si eso se me puede dar el año que viene, bien, y si no, no importa, seguiré esperando y seguiré luchando por ese sueño”.

El sueño de tener la casa propia ya se le cumplió a Denise Hutter y de seguro que sus demás deseos también se harán realidad en este año que comienza. ¡Felicidades!