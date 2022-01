La tierna dedicatoria de Barack Obama a Michelle por su 58 cumpleaños

Barack Obama (60) y Michelle Obama (58) siempre demuestran en sus redes sociales el gran amor que se tienen, y sus seguidores ya esperan los mensajes de ambos en fechas conmemorativas como los cumpleaños de cada uno, su aniversario de bodas o el Día de los Enamorados.

El saludo del enamorado Barack

Hoy 17 de enero es uno de esos días en los que los más de 35 millones de seguidores en Instagram de Barack Obama pueden leer la tierna dedicatoria que el exmandatario de Estados Unidos escribió a su esposa Michelle Obama por su cumpleaños número 58.

“Feliz cumpleaños, Michelle. Mi amor, mi compañera, mi mejor amiga...”, escribió el expresidente de Estados Unidos en sus redes sociales. El texto acompaña a una postal donde se ve a la feliz pareja con el mar de fondo. En la fotografía se observa a Barack Obama dar un beso en la mejilla a su esposa Michelle, quien aparece muy sonriente con una copa en mano, en el marco de un “sunset” increíble.

Miles de seguidores de una de las parejas más queridas de Estados Unidos enviaron buenos deseos y felicitaciones a la exprimera dama en la cuenta de Instagram de Barack Obama.

29 años juntos

Barack Hussein Obama y Michelle Robinson se conocieron en 1989 y se casaron en octubre de 1992. Hace tres meses cumplieron 29 años de casados y en aquella ocasión Barack Obama expresó: “¡Feliz aniversario, Miche! Durante los últimos 29 años me encantó llegar a conocerte no solo como la hija del South Side, sino como madre, abogada, ejecutiva, autora, primera dama y mi mejor amiga. No puedo imaginar la vida sin ti”.

El 4 de agosto Barack Obama cumplió 60 años, y hoy Michelle Obama celebra sus 58 años rodeada del amor de su esposo y de sus hijas Sasha y Malia.