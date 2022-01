Con un look “total black” Georgina Rodríguez acompañó a Cristiano Ronaldo a la gala de los premios The Best

Cristiano Ronaldo recibió un trofeo por ser el máximo goleador a nivel selecciones, ayer en los Premios The Best, otorgados por la FIFA. Y, por supuesto, su pareja Georgina Rodríguez lo acompañó a Suiza a la gran gala. La modelo e influencer embarazada de mellizos fue con un elegante look “total black” y el pelo recogido. Pasá y enterate más detalles del “outfit” de Georgina.