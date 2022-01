Odón Morán, “Oscarcito” de la 1-5/18, nos cuenta: “Siempre quise ser actor”

Odón Morán se convirtió en un personaje muy querido, tanto en Argentina como en nuestro país, con su papel de Oscarcito en la telenovela La 1-5/18, que se emite de lunes a viernes a las 23.00, por El Trece de Argentina.

Para conocer un poco más a Odón Morán nos pusimos en contacto con el actor compatriota, ahora que ya terminó el rodaje de la novela producida por Polka y se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones.

“Hace ya 31 años vine a la Argentina, a los 17 años de edad. Siempre quise ser actor, siempre soñé con estudiar teatro. Ya en Paraguay, en el colegio (donde hice hasta el tercer curso), participaba en los actos culturales imitando a Ricky Recalde, a Los Compadres, a Cariñito y Floripón, entre otros. Mis profesoras y compañeros me alentaban a estudiar actuación”, comenzó contado Odón Morán, oriundo de Yuty.

Difícil y sacrificado camino a la actuación

Sobre el camino que transitó para llegar a formar parte del ambiente artístico argentino aseguró que “fue muy difícil y sacrificado, ya que no tenía apoyo ni sabía dónde ir a estudiar. Pero el deseo de ser actor era más grande y empecé a averiguar dónde formarme profesionalmente”.”Estudié con profesores particulares y en centros culturales durante muchos años, mientras terminaba el secundario acá. Hasta que finalmente pude ingresar al IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte), ya en ese momento estaba actuando y cumpliendo mi sueño de ser actor”, siguió relatando Odón Morán a ABC Digital.

Trabajos realizados en Argentina

El compatriota Odón Morán ya realizó varios trabajos actorales en Argentina. “Empecé con pequeñas obras de teatros. Luego me llamó Emilio Tamer, con quien estudié stand up (monólogos de humor). Trabajé tres años con él en un teatro de revista, ‘El Farabute’. También participé en la obra Curupayty, escrita y dirigida por Julio Molina”, enumeró Odón Morán sobre sus primeros pasos actorales en Buenos Aires.

“Luego me llamaron desde Telefe para trabajar por primera vez en televisión, para Gran Hermano, donde había un segmento del Gran Hermano Paraguay. Y de ahí me empezaron a llamar para varias series y películas: Aquí no hay quien viva, Vecinos en guerra, Sin codificar, Hora de reír, Noticampi, Monzón, Apache, Un gallo para esculapio, El marginal, El niño pez, Las acacias, Marketing, El patrón, El robo del siglo y finalmente ya con más participación en La 1/5/18″.

La 1-5/18, su trampolín para hacerse más conocido

El año pasado, en abril, Odón Morán comenzó a formar parte del elenco de la novela La 1-5/18, producida por Polka, que hace pocos días terminó su rodaje y seguirá en la pantalla de El Trece de Argentina hasta marzo. Odón es Oscarcito en la tira que se desarrolla en el barrio Peñaloza.

“La 1-5/18 fue mi primera telenovela y el trabajo más grande e importante que me tocó hasta ahora”, expresó orgulloso Odón Morán, quien también destacó que llegó a formar parte de la misma tras un casting, “y a través de mi representante Laura, que peleó bastante, por lo cual le agradezco infinitamente”.

Sobre el personaje al que da vida en la tira producida por Adrián Suar, Odón Morán aseguró: “Me sentí muy bien, muy cómodo en el papel de Oscarcito, ya que es un personaje cómico, sencillo, simpático e inocente. Lo que más me gustó fue que me dejaron jugar y llevarlo como yo quería, con mucha naturalidad al personaje”.

La 1-5/18 te hizo más conocido tanto en Argentina como Paraguay, ¿es así?, consultamos a Odón Morán, quien respondió feliz: “Sí, La 1-5/18 me hizo más conocido, sobre todo en mi querido Paraguay. Tuvo mucha repercusión el personaje gracias a Dios y la Virgencita de Caacupé”.

Su relación cn Lali y Nico

Odón Morán compartió con otros dos compatriotas durante el rodaje de La 1-5/18. Lali González es coprotagonista de la novela y también Nico García forma parte de la tira argentina.

“Fue una muy linda experiencia poder compartir con Lali y Nico, excelentes compañeros y colegas. Cuando nos tocaba algunas escenas juntos, siempre nos divertíamos y metíamos algo nuestro”, confesó Odón Morán, quien también aseguró “con casi todos los actores tuve muy buena relación, pero con Maxi Ghione tuvimos muy linda relación de amistad”.

El guaraní y el tereré, inseparables compañeros de “Oscarcito”

En la novela argentina La 1-5/18 se escuchan varias frases en nuestro idioma guaraní de boca de nuestros tres compatriotas que son parte del elenco actoral.

¿Te gustó hablar en guaraní en la telenovela?, preguntamos a Odón Morán, quien contestó rápidamente: “Obvio que me gustó y estoy muy agradecido a los directores, a Adrián Suar, a los guionistas, que me dejaron meter cosas en guaraní, lo cual fui haciendo con más frecuencia”.

Y sobre si enseñó algunas palabras en nuestro dulce idioma a sus compañeros de Polka, Odón Morán dijo: “Sí, todos me preguntaban algo en guaraní. Yayo (Guridi) siempre me decía: ‘Decime algo, así te digo en guaraní’. Maxi Ghione, Leticia Brédice, ¡todos querían aprender algo en guaraní!”.

Odón Morán también mostraba en sus redes sociales que siempre iba acompañado de su tereré y hacía probar nuestra tradicional bebida a los actores argentinos. “Lo del tereré surgió cuando empezó a hacer calor y yo siempre andaba con mi termo. Mis compañeros me preguntaban qué era eso, y les hacía probar”.

Devoto de la Virgen de Caacupé

Odón Morán siempre agradece a la Virgen de Caacupé en sus publicaciones en las redes. “Soy muy devoto de la Virgencita de Caacupé, antes de la pandemia tuve la oportunidad de ir a visitarla. Espero este año poder volver junto a ella. Siempre le pedí a la Virgencita que me ayude con mi trabajo actoral”, reveló Odón Morán, quien finalmente expresó: “En este año 2022 espero tener muchos proyectos, por ahora estoy disfrutando de unas vacaciones y luego volveremos al ruedo”.