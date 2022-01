Nadia Ferreira, ¡rubia por una noche!

“Fiesta oficial con mi estilo rubio”, expresó Nadia Ferreira anoche en sus redes sociales, donde sorprendió a sus miles de seguidores luciendo una cabellera rubia y ondulada, en la exclusiva fiesta de apertura del Arab Fashion Week, que se desarrollará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde hoy hasta el domingo 30 de enero.

Blonda explosiva

Nadia Ferreira deslumbró con su presencia y su look dorado en la recepción de anoche, donde compartió con otras figuras internacionales, en la reunión organizada por Xpedition Magazine y el Arab Fashion Week, donde nuestra compatriota es la invitada de lujo y hoy desfilará para el atelier Amato.

Sus seguidores quedaron impactados por el cambio de look de Nadia Ferreira. Y algunas mediáticas locales rápidamente comentaron en la publicación de Instagram de la Miss Universo Paraguay.

“Amo como te queda”, escribió Patty Orué. Mientras que Leryn Franco afirmó: “¡¡¡Bella de cualquier manera!!! Seguí brillando hermosa”, y la exmodelo Paola Hermann comentó: “Impreee te queda el rubio”.

Lea más: Nadia Ferreira desfilará en Dubái

Solo por una noche

Pero la Nadia Ferreira blonda duró muy poco, pues esta mañana ya lució nuevamente su pelo castaño.

“Hola, hola, cómo están. Espero que súper bien. Ya estoy nuevamente de vuelta con mi pelo natural. No me hice el rubio de manera permanente, aunque les cuento que me encantaría, porque me gustó muchísimo”, expresó Nadia Ferreira hace instantes, mientras se preparaba para desfilar en el Arab Fashion Week.

Lea más: De tal madre, tal hija: ¡Mirá las fotos de la mamá de Nadia Ferreira en traje de baño!

Y luego pidió a sus seguidores que le digan si desean verla con su pelo natural o con un cambio extremo como el rubio. ¡Veremos qué dicen sus fans!