¡Pabla Thomen y Chiruzo van por el Premio Municipal de Literatura!

Pabla Thomen y Chiruzo son inseparables. Hace casi una década la exmodelo y el famoso perro, que hasta tiene redes sociales, se conocieron y nunca más estuvieron solos. Es más, su mamá humana fue a vivir a Chile y Chiru le acompañó. Allá, la exmodelo formó una linda familia y ahora su hija Almita (1) es la compañera de juegos del hermano mayor Chiruzo, protagonista de dos libros que escribió la concepcionera.

Hace solo horas, Pabla Thomen sorprendió a sus seguidores cibernéticos con la siguiente noticia: “Quiero nomás chusmearles que mi libro: ‘Chiruzo, un perro diferente’ está concursando para el Premio Municipal de Literatura (Asunción)”.

Feliz y emocionada

Pabla Thomen siguió contando a sus fans de las redes sociales: “Cuando lo escribí no pensé siquiera que alguna editorial le interesaría publicarla. Me acuerdo que cerré los ojos y pedí que apareciera una que sí quisiera imprimirlo. Y se cruzó en mi camino Alejandro Gatti de la Librería Intercontinental Editora e Impresora S.A., quien también compartía mi mismo amor por los animales. Es él quien hizo saltar de emoción mi corazón al decirme que mis libros (‘Chiruzo y yo’ y ‘Chiruzo, un perro diferente’) estuvieron postulando para el Premio Nacional de Literatura y ahora nuevamente me avisó que presentaron ‘Chiruzo, un perro diferente’ a este último concurso: Premio Municipal de Literatura”.

Respeto y amor a los animales

La exmodelo Pabla Thomen continuó reflexionando desde Chile: “Como siempre dije, ‘son cosas que jamás me pasarían’, pero aquí estamos. Más allá de todo esto, lo que realmente me interesa es aportar esta semilla de respeto y amor hacia los animales, que con toda ilusión deseo que florezca en los corazones de todos, sobre todo, en nuestros niños”.

”Y después dicen que los perros son animales nomás. A mí me cambió la vida. Gracias Chiruzo, sin vos esto no existiría”, finalizó escribiendo Pabla Thomen en sus redes, donde la publicación va acompañada de una imagen suya con su amado y peludo Chiruzo.