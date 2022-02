Mon Laferte posó por primera vez con su hijo Joel

Norma Monserrat Bustamante Laferte (38), más conocida como Mon Laferte, recibió feliz a su esperado primer hijo llamado Joel, el pasado 10 de febrero. Y ayer, por primera vez con su bebé en brazos y a cara lavada, la cantante chilena posó en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3.600.000 seguidores.

“Despeinada y trasnochada”

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida!”, escribió Mon Laferte junto a la postal donde se la ve con Joel de espaldas junto a su pecho. Luego se preguntó: “No se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes”.

“Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa”, aseguró la chilena.

“¡Soy la más feliz del planeta!”

En agosto de 2021, Mon Laferte contó que estaba en la dulce espera de su primer hijo, después de mucho tiempo de intentar ser madre y que la noticia de su embarazo fue una de las mejores que había recibido en su vida.

Por eso, en esta primera fotografía con su pequeño Joel afirmó emocionada tras cumplir su sueño de ser madre: “¡Soy la más feliz del planeta! ¡¡¡Soy mamá!!!”.