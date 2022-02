Luisana Lopilato y Michael Bublé esperan felices a su cuarto hijo

El pasado martes 22 de febrero, el artista canadiense Michael Bublé presentó el videoclip de I’ll Never Not Love You, su nuevo sencillo. A partir de ahí, surgieron rumores de que su esposa Luisana Lopilato estaría nuevamente embarazada, pues en el material audiovisual participa toda la familia Bublé: el cantante, la actriz y los tres niños, y al finalizar el mismo se ve a la argentina con una prominente pancita.

“¡Ups! Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino”

Tras la presentación se despertaron los dimes y diretes entre los seguidores de ambos artistas sobre si los Bublé-Lopilato estaban nuevamente embarazados. Pero horas después, Michael y Luisana confirmaron los rumores al publicar en sus respectivas cuentas de Instagram dos tiernas imágenes con el texto: “¡Ups! Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino”.

En los posteos de Luisana Lopilato y Michael Bublé se puede observar una primera imagen donde ambos tienen una gran sonrisa y acarician la panza de la actriz, en medio del frío y las nevadas en Vancouver. Mientras que en la segunda postal se ve a Noah, Elías y Vida dando besos a la pancita de mamá, donde se encuentra el nuevo hermanito.

Una década de casados

La argentina Luisana Lopilato y el canadiense Michael Bublé se conocieron en el 2008, en un concierto que el cantante brindó en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La pareja se comprometió en el 2009 y dio el “sí, quiero” en 2011.

Luego vinieron los hijos. El mayor, Noah, nació en el 2013; después llegaron Elías, en el 2016, y la pequeña Vida, en 2018. En breve se sumará a la familia el cuarto heredero, que aún no se sabe si será niña o niño.