Arnaldo André en Ensiestados: “Me van a ver totalmente como comediante”

Esta noche a las 21.00 es la cita con la puesta en escena Nunca es tarde, donde nuestro compatriota Arnaldo André actúa junto a Claribel Medina y Jazmín Laport, y además dirige la obra.

Arnaldo André, a solo horas del estreno, brindó una entrevista al programa Ensiestados de ABC TV y conversó con los conductores Denise Hutter y Rubén Darío Orué para contar más detalles de la puesta que se presentará en nuestro país en dos únicas funciones.

“Aseguro al público paraguayo que vamos a pasar un momento muy divertido”

“La gente va a venir al Teatro Guaraní a ver una comedia divertidísima, pero muy bien hecha, lo digo con toda seguridad. Espero que el público paraguayo quiera compartir conmigo esta experiencia riquísima”, expresó Arnaldo André en comunicación desde exteriores con Denise Hutter y Rubén Darío Orué.

Luego, Arnaldo André destacó: “Pocas veces he tenido en mis manos una comedia que me divierta tanto y un protagónico que tiene que ver con la comedia. Me van a ver totalmente como comediante. Cosas que a veces no se dan, pero sí cuando de pronto las circunstancias hacen que caiga en tus manos un guión tan atractivo como Nunca es tarde”.

Nuestro compatriota Arnaldo André dijo que la diversión está asegurada y que espera la presencia de todos en las funciones de Nunca es tarde. “Aseguro al público paraguayo que vamos a pasar un momento muy divertido, van a disfrutar de una excelente actriz como Claribel Medina, que tiene a su cargo el personaje de mi ex mujer y actual representante, excelente comediante; la gente se divierte mucho, la aplaude. En el caso de Jazmín Laport, la hija de mi querido amigo Osvaldo Laport, está excelente también, con su belleza y además es muy buena actriz. Se van a encontrar con un muy buen espectáculo y yo espero que el público asista hoy a las 21.00 en el Guaraní así como mañana a la misma hora”, dijo Arnaldo André a Ensiestados.

Nunca es tarde es la prioridad del actor y director

Y cuando Denise Hutter le consultó que otros planes tiene para este año a nivel profesional, Arnaldo André respondió rápidamente: “Espero durante dos años por lo menos, como mínimo, estar recorriendo con Nunca es tarde. Por ahora estoy embarcado en eso nada más”.

“Quiero verlos a todos esta noche y mañana sábado a las 21.00, acá en el Teatro Guaraní, en pleno centro”, finalizó el gran actor Arnaldo André y se despidió del programa Ensiestados.