Tras la revolución en las redes, Wanda Nara aseguró que su cuenta fue hackeada

Tras el revuelo en las redes sociales por los supuestos posteos de Wanda Nara refiriéndose de mala manera a la actriz María Eugenia “La China” Suárez, la esposa del futbolista Mauro Icardi dijo que fue víctima de un hackeo.

Esta mañana, luego de recuperar su cuenta, Wanda Nara se tomó su tiempo para explicar lo sucedido en sus historias de Instagram. “Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron hasta las 6.00, 7.00 de la mañana de seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias, el nombre mío en Instragram. No sé si quisieron cerrar la cuenta o qué fue lo que pasó”, comenzó diciendo la influencer argentina.

En otro momento, Wanda Nara destacó: “Yo tengo nada para esconder y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir, lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram”.

Cómo se enteró

Sobre cómo supo lo que estaba sucediendo con su cuenta de Instagram, Wanda Nara explicó a sus seguidores: “Me enteré porque Kennys (su amigo y estilista) vive en un departamento al lado de mi casa, me tocó el timbre y vino. Yo estaba armando el rompecabezas sin el teléfono en la mano. La última publicación la había subido hacía tres horas. Y nada, ahí fue que me di cuenta, cuando quise entrar se me había cerrado mi Instagram y me decía que no existía, después todo lo demás lo veía desde la cuenta de Kennys”.

Wanda Nara también aseguró: “No tengo cuentas truchas, de hecho ni siquiera puedo con la mía, no puedo tener dos”. Eso lo dijo porque circulan versiones de que tendría dos cuentas y que se equivocó al escribir en una de ellas lo que quería expresar en la otra.

“No me escondo y nunca me escondí de nada ni de nadie”

En otro momento del videito que hizo Wanda Nara para comunicarse con sus seguidores de Instagram señaló: “Para todo lo demás que están reflotando y cosas, y qué se yo, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie. Por suerte, pude hablar las cosas y me gusta hablarlas como estoy haciendo ahora, en pijamas y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo y nunca me escondí de nada ni de nadie, y no hice nada malo, nunca, en ese sentido”.

Y sobre los hackers, que según Wanda Nara tomaron su cuenta hace unas horas, dijo: “No sé qué es lo que buscan o qué es lo que piensan que van a encontrar o algo que me moleste. La verdad que no me molesta lo que puedan escribir”.