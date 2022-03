Manni Delvalle contó que cayó de un cerro

El humorista e imitador Manni Delvalle utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que le pasó hace unos días.

“Buenas, buenas, con un dolor gigante les quiero contar el accidente que tuve. El jueves a la mañana subí el Cerro Hû en Paraguarí, y bajando el cerro me resbalé de una piedra gigante, aproximadamente de una altura de dos metros”, comenzó expresando Manni Delvalle para luego continuar: “Reboté dos veces y al instante veo la pierna izquierda dada vuelta en sentido contrario al normal y me pego el susto de mi vida”.

“Tengo doble fractura en la tibia y el peroné”

Tras su caída, Manni Delvalle fue socorrido y llevado a un centro asistencial cercano, donde le confirmaron que tuvo doble fractura en la pierna izquierda. “Me ayudaron a bajar el cerro y me llevaron al hospital. El doctor Guillermo Sanabria del Hospital de Paraguarí al hacerme los rayos X me dijo que tengo doble fractura en la tibia y el peroné (nunca sentí tanto dolor en mi vida). Me pusieron medio yeso, me tranquilizaron y volví a Asunción. Estoy en cama, reposando y rezando para poder operarme pronto”, contó Manni Delvalle.

El actor e influencer además destacó: “Soy un trabajador independiente desde que tengo memoria, así que no tengo IPS ni seguro médico porque desde la pandemia sufrí reajustes como todos. Soy amigo, hijo, hermano, y hoy estoy necesitando tu ayuda para cubrir ciertos costos, no te pido que me regales plata. ¿Sabés cómo me podés ayudar? Me mandás un audio, yo te hago video, y me depositás lo que consideres o puedas, todo suma”. Así que, si querés ayudar a Manni Delvalle podés mandar un audio al (0984) 792-509.