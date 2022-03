El 8 de junio de 2021 llegó al mundo Sienna Vittoria para felicidad de sus padres Benjamín Hockin y Giulietta Mora. Actualmente, la pequeñita ya tiene nueve meses y hace unos días fue bautizada en el Obispado Castrense, en el marco de una emotiva ceremonia religiosa.

El orgulloso papá Benjamín Hockin compartió algunas postales tomadas por Blinker Fotografía, el día en el que Sienna Vittoria se convirtió en cristiana. Junto a las imágenes escribió feliz: “La luz de Dios se encenderá en tu corazón Sienna Vittoria para ilumninar todo el camino de tu vida. Bautismo de Sienna Vittoria”.

Sienna lució el vestido que perteneció a su mami

La esposa del nadador olímpico, Giulietta Mora, reveló en sus redes sociales que Sienna llevó el mismo vestido que ella lució hace 34 años el día de su bautismo.

“Les quiero contɑr unɑ historiɑ que me llenɑ de ɑmor y ni qué decir de emoción… Cuɑndo le comenté ɑ mi mɑmɑ́ que estɑ́bɑmos viendo pɑrɑ bɑutizɑrle ɑ Mini Tɑmu, ellɑ me trɑe unɑ cɑjɑ y me dice que ¡yɑ tiene el vestido pɑrɑ Siennɑ! Yo ɑsombrɑdɑ le dije: ‘¡¿Qué?! y ɑl revisɑr lɑ cɑjɑ veo mi vestido de bɑutismo guɑrdɑdo con todo el ɑmor del mundo por mi mɑmɑ́️”, contó Giulietta Mora en su cuenta de Instagram.

Luego, siguió relatando emocionada: “Solo necesitó unos pequeños retoques (porque, clɑro, pɑsɑron 34 ɑños). Le probɑmos y el vestido le quedó pintɑdo, ¡como si le hubiese estɑdo esperɑndo ɑ ellɑ reɑlmente! ¡No se imɑginɑn lo que significó ese momento pɑrɑ mí y que mi hijɑ lleve mi vestido en un díɑ tɑn especiɑl!”.

”¡Gracias mamá por ese amor único que me das en cada paso de mi vida, ese amor que traspasa de generación en generación! ¡Te amo mami!”, agradeció Giulietta Mora a su madre, quien con mucho cariño guardó más de tres décadas el vestido que su nieta Sienna Vittoria Hockin lució al recibir las aguas bautismales.