El descargo de Lorena Arias en las redes: “Vayan a otro lugar con su maldad y lengua venenosa”

La recordada extop de American Model School Lorena Arias ayer hizo un descargo en su cuenta de Facebook. La exmodelo no especificó a quién o quiénes se refería, pero hizo una picante reflexión.

“No tienen cabida personas tóxicas, chismosas”

Lorena Arias escribió: “Mi cuenta pública es un espacio donde con mucho gusto decido compartir una parte de mi vida con ustedes que siempre me brindan cariño y me pone muy feliz, sinceramente”.

Luego, la exmodelo continuó: “Pero no tienen cabida personas tóxicas, chismosas, que difaman sobre mi persona sin conocerme. En fin, puedo no caerte bien, que de verdad no me interesa. Pero de ahí que inventes pelotudeces con temas delicados no está bien. ¡Lo digo por tu salud mental!”.

Lorena Arias remató su escrito destacando: “Vayan a otro lugar con su maldad y lengua venenosa, que ahí nos quedamos personas alegres y que somos felices con el éxito del otro. ¡Vivan en paz y sanen sus corazones!”.

Hace unos días, estuvo de cumple

Lorena Arias celebró feliz una nueva vuelta al sol, el pasado viernes 15 de abril.

“Cumpliendo un añito más con mucha felicidad. Agradecida a Dios por tantas bendiciones, en especial por tener salud. Rodeada de afectos que alegran el corazón y️ siempre sonriendo con el alma”, expresó Lorena Arias el día de su cumpleaños en su cuenta de Instagram, donde recibió el saludo de sus fans y también de excolegas como Verónica Chaves y Paola Hermann.