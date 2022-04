Mirá la impresionante panza de la cantante Susan Zaldívar a punto de dar a luz

“Holaaaaa.... ¿Qué tal?”, escribió la cantante Susan Zaldívar junto a unas impresionantes imágenes mostrando su embarazo de 35 semanas.

La artista y su novio, Josué López, aguardan ansiosos y felices la llegada de su primera hija, que se llamará Anyelina y hasta ya tiene cuenta en Instagram.

Susan Zaldívar compartió emocionada con sus seguidores de las redes sociales las fotografías de su inmensa panza llena de amor.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. “Un mundote en la panza, ¡Tu panza es un mundo!, ¡Qué hermosa panza!, ¡A punto del caramelo!”, escribieron algunos.

Y no faltó la pregunta: “¿Cuántos bebés hay?”. Mientras que otra seguidora le escribió: “Una beba gigante, pero no solo en tamaño si no también en su corazón, lo sé. Ya todas sus fans estamos ansiosas por verla”.

“Ahora sí voy a entender la verdadera garra de La Leona Guaraní”

Hace unas semanas, la futura mamá Susan Zaldívar expresó feliz en su cuenta de Instagram: “El espejo me cuenta que los tiempos cambiaron... Que adentro mío crece mi ilusión, mi mayor amor, mi sueño, mi desafío....”.

“Seguramente, ahora sí voy a entender la verdadera garra de La Leona Guaraní.... El modo Mamá Leona está en proceso de activación...”, destacó Susan Zaldívar junto a una tierna postal tomada frente al espejo del hogar que pronto sumará una nueva integrante: Anyelina.