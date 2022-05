Marc Anthony tras su accidente: “Estoy mejorando”

Tras la postergación de su show “Pa’lla Voy” en Panamá, sus fans quedaron preocupados por Marc Anthony, quien sufrió un accidente antes de su concierto y se golpeó la espalda.

Marc Anthony llegó a tierras panameñas con su novia Nadia Ferreira y tras sufrir el percance, ambos regresaron a Miami, Florida Estados Unidos; donde el músico puertorriqueño fue atendido por especialistas y ahora está en proceso de recuperación, según contó en unos videitos que compartió con sus seguidores en Instagram.

Lea más: Marc Anthony dice estar "En las nubes", con Nadia Ferreira en su regazo

“Estoy bien y me están cuidando”

“Hola mi gente. Les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Para los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor”, expresó Marc Anthony en un material audiovisual que publicó anoche en su cuenta oficial de Instagram.

Lea más: ¡Mirá las fotos preboda de Néstor Camacho!

En otro videito, el salsero Marc Anthony aseguró: “Esto es simplemente para todas esas personas que les interesa saber, estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”.