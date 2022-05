Luis López Nery Huerta nos muestra cada domingo Un Mundo Alucinante por ABC TV

Un Mundo Alucinante llega todos los domingos, a las 18.30, por ABC TV, de la mano del periodista Luis López Nery Huerta. Para conocer más acerca del programa mantuvimos una amena charla con su conductor.

Lo primero que consultamos a Luis López fue qué significa para él estar al frente del programa Un Mundo Alucinante. Y nos respondió sin vueltas: “Para mí es una oportunidad muy importante. Es la primera vez que tengo la posibilidad de conducir un programa televisivo y además sobre algo que me apasiona mucho, que es la literatura. Ya tuve experiencias en ABC TV conduciendo los noticieros en casi todos los horarios, pero de manera temporal, cuando algún conductor estaba de vacaciones. Un Mundo Alucinante es realmente un producto que me gusta muchísimo, porque además de dar espacios a jóvenes escritores o no tan jóvenes pero que están arrancando en la literatura, me da la posibilidad de entrevistar a esos escritores a los que siempre leí y admiré”.

Luis López continuó contando a ABC Digital: “El programa, que ya había tenido una temporada exitosa con la conducción del gran Carlos Martini, mantiene la esencia aunque intento darle mi propio estilo. Además, buscamos combinar la literatura con otro arte muy relacionado y al que amo también que es el teatro. Soy actor y director de teatro y para mí, junto a la literatura, tienen como una especie de incógnita en cuanto a lo que está detrás. Con Un Mundo Alucinante nuestra intención es que el televidente de ABC TV conozca eso que no está escrito en las páginas de los libros, eso que no se ve en el escenario de teatro”.

Muy identificado con sus entrevistados

Luis López Nery Huerta también es escritor, actor y director de teatro, “aunque esa parte de mi vida está un poco en pausa, pero conozco bastante todo lo que significa para un escritor el construir una obra literaria o para un actor ese proceso de creación de un personaje. Con el programa, aprovecho esas experiencias para guiar al televidente a través de la experiencia del escritor, actor o director al que entrevistamos. Conocer ese proceso íntimo que el artista realiza en solitario y que explota en un escenario, o en una escena relatada en un cuento o novela”.

“Estoy sumamente agradecido con las autoridades del canal y del grupo por esta oportunidad de combinar estas cosas que tanto me gustan: la literatura, el teatro y la televisión”, destacó nuestro entrevistado.

“Hay mucha gente que lee en este país”

Al preguntar a Luis López cómo calificaría su experiencia en estos primeros meses como conductor de este espacio televisivo, expresó: “¡Genial! Llevamos al aire un poco más de dos meses y ya siento la repercusión de gente desconocida que me pregunta cuál va a ser el siguiente entrevistado y que me saluda por la calle reconociendo la labor que estamos haciendo. Para mí es muy importante poder contarles a todos que, a pesar de que parezca que no, hay mucha gente que lee en este país y cada entrevista que hago me lo confirma. Hablando con los escritores y preguntándoles por la recepción de la gente hacia sus obras, todos me responden que quedaron gratamente sorprendidos ante la repercusión. Es decir, hay un público lector interesante en Paraguay, lo que faltan son políticas públicas que faciliten la lectura”.

Luis López Nery Huerta a través de Un Mundo Alucinante visibiliza a los escritores de nuestro país y lo describe como una tarea que le encanta. “Pero también tengo que decir que además de mis escritores favoritos, me da la posibilidad de conocer a nuevos escritores que me demuestran que el arte en Paraguay tiene mucho que dar todavía. Hoy la literatura paraguaya tiene grandes exponentes que están explorando nuevas formas de contar lo ‘paraguayo’ y eso es fantástico. Conocí a autores y autoras que están explorando temas como la mitología, el amor, la venganza, el terror, el dolor y hasta la muerte, de maneras que no se habían visto antes en nuestra literatura y creo que eso está buenísimo”, resaltó el periodista.

Entrevistando a grandes maestros y figuras emergentes

Hasta ahora, ¿cuál fue la entrevista que realizaste a un/a escritor/a que más te gustó?, fue nuestro siguiente requerimiento a Luis López Nery Huerta, quien nos dijo con una gran sonrisa: “No puedo elegir una sola, realmente todas tuvieron para mí algo especial. Tuvimos el honor de hablar con maestros del arte como Agustín Núñez, actor, director y dramaturgo de bastísima trayectoria también en la docencia. La escritora Premio Nacional de Literatura, Susana Gertopán. La ganadora del premio Roque Gaona de novela, Irina Ráfols, de gran tarea también en la formación de nuevos valores para nuestra literatura. Jóvenes escritores de mi generación como Ricardo Loup, que acaba de presentar junto a Javier Viveros, José Peres Reyes y Patricia Camp, la colección de la Nueva Narrativa Paraguaya, nada más y nada menos que en la Feria del Libro en Buenos Aires. Christian Encina estuvo con nosotros, que viene trabajando junto a otros jóvenes aventureros el género del terror. Autoras como Barby Ávalos o Patricia Ramos que son toda una institución en las nuevas plataformas como wadpad, y que cautivan a muchísimos jóvenes con formas completamente nuevas de contar lo que les pasa a ellos”.

Y sobre la interacción con los televidentes que le siguen cada domingo desde las 18.30, Luis López aseguró feliz: “Cada día más sorprendido de la repercusión. Espero que más gente se sume cada domingo para que podamos llegar a más y más personas que le den una oportunidad a los artistas paraguayos. Creo que esa es nuestra principal misión”.

Lector y escritor desde pequeño

Un Mundo Alucinante es un programa dedicado a la literatura, y a su conductor Luis López Nery Huerta le gusta mucho leer. ¿Qué tipo de lectura te atrapa más? “Yo soy un amante de la literatura latinoamericana. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, por supuesto que nuestro autor más importante, Augusto Roa Bastos tiene su propio rincón en mi biblioteca personal. Pero el autor que más me ha marcado y que me mostró que la literatura tiene infinitas posibilidades es Julio Cortázar y su Rayuela”, sostuvo.

”Hoy gracias a este programa estoy ampliando mis horizontes, pero desde chico la literatura forma una parte importantísima de mi vida. Yo era ese niño que en los recreos prefería ir a la biblioteca que a la cancha de fútbol. Con el tiempo, lastimosamente, perdemos esa capacidad de lectura tan voraz. Hoy por mi trabajo leo más diarios y portales digitales que libros, pero pretendo enseñarle a mi hija el valor de la literatura. Ella, a pesar de apenas tener seis meses de vida, ya tuvo sus primeros encuentros con ellos en mi biblioteca y ya le enseño a apreciar ese olorcito particular que tienen los libros viejos”, dijo el orgulloso papá refiriéndose a su pequeña Faustina, fruto de su amor con la periodista Gabriela Báez.

A Luis López le encanta escribir y una muestra de ello es que ganó una mención honorífica en un concurso de cuentos. “Con el tiempo se me hizo más complicado leer, y también escribir. El día que anunciaron la cuarentena y prácticamente nos encerraron en nuestras casas dije: ‘Este es mi momento, tengo que volver a escribir un cuento’. Y lo escribí esa misma tarde. Lunares, que es el nombre del cuento, es justamente una historia de encierro, personal y colectiva. Está ambientada en la pandemia, sin decir que está ambientada en la pandemia. El temor por lo desconocido y la fantasía por lo que nos es extraño, son dos de los principales pilares del cuento. Es cortito, ganó una mención en el Concurso de Cuentos del Club Centenario y significó para mí un buen mimo para seguir escribiendo. Ya había ganado un segundo premio en el Concurso de Cuentos de la Sociedad de Escritores del Paraguay por un cuento de ciencia ficción en torno a los videojuegos y la guerra, un poco inspirado en las sociedades distópicas que nos contaba Orwel en una novela que me marcó mucho, 1984″.

Y antes de finaliza la amena plática, Luis López Nery Huerta nos adelantó: “Tengo una novela en la mente hace algunos años y cuentos esparcidos por ahí que probablemente alguna vez salgan a la luz”.