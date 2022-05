Paloma Ferreira se sometió a una cirugía que “salió exitosa”

La siempre bella Paloma Ferreira es muy deportista, practica jiu jitsu y lucha olímpica, y contó esta mañana de jueves que hace un tiempito sufrió una lesión y tuvo que ser operada.

“Gracias. ¡Salió exitosa la cirugía a la cual me sometí! Después de una ruptura de ligamentos (de nuevo) que me dejó fuera de mis sueños deportivos y de muchos otros sueños”, escribió Paloma Ferreira junto a una fotografía donde se la ve sonriente en una cama de hospital.

Un nuevo comienzo

”¡Pero definitivamente para mí es un nuevo comienzo! ¡¡Con más esperanzas y muchos miles de aprendizajes!! ¡¡¡Ahora a recuperarme y a continuar con esta bella vida!!! Pum para arriba y a seguir bailando. Gracias”, destacó Paloma Ferreira en el mismo posteo en su feed de Instagram, red social donde tiene más de 300.000 seguidores.

Mientras que en sus historias de Instagram destacó: “¡¡Una nueva oportunidad de vida!! ¡Un nuevo inicio con más esperanzas y un millón de aprendizajes! Gracias”.

Hace siete meses le sacaron un tornillo

El 22 de setiembre de 2021, Paloma Ferreira publicaba feliz de la vida: “¡¡¡Hoy me sacan el tornillito que me sobra !!!! Rodilla derecha. ¡¡Obviamente para poder entrenar y seguir mejor con mi vida diaria y de deportista!! ¡¡¡Infinitamente agradecida con todos!!! Y más a la gente que estuvo en este proceso conmigo y me apoyó de muchas formas”.

Pero ahora, Paloma Ferreira tuvo que ingresar nuevamente al quirófano por una ruptura de ligamentos, según contó la mediática en sus redes.

Así que, con este fresquito deberá reposar y, más que seguro, sus mellizos Santi y Sebas serán sus enfermeritos de lujo.