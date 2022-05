Andrea Valobra celebra la vida de su esposo Diego Arriola

En diciembre de 2014 unieron sus vidas en matrimonio Andrea Valobra y Diego Arriola, luego de unos años de noviazgo. Ayer, la cantante se mostró feliz y agradecida por el nuevo año de vida de su esposo, quien cumplió 43, rodeado del amor de sus hijos Noah Constantino y Eira Nina, y, por supuesto, de Andrea, quien cada día se muestra más enamorada de su marido.

“Sé que nunca imaginaste llegar hasta acá en tu vida”

“43 años, de los cuales 10 ya compartimos juntos, este año casi casi no lo logramos varias veces, pero te vi hacerle frente a las situaciones de una forma que no lo había hecho antes, te vi hacer algo para romper los patrones de conducta, y así como te vi en el fondo también te vi llegar a la cima de un salto...”, comenzó escribiendo Andrea Valobra junto a unas bellas y espontáneas postales familiares.

Lea más: El festejo de Óscar Romero con su amada Jani González, tras el campeonato de Boca Juniors

“Sé que nunca imaginaste llegar hasta acá en tu vida, sé que no te veías casado otra vez, ni con 3 hijos, sin tomar, sin fumar, comiendo low carb, haciendo yoga, quedándote en casa con los niños full time, enfermo de la limpieza y el orden, haciendo terapia, haciendo las pases con tu pasado para disfrutar del presente y proyectar el futuro... Sé que vos no te veías así... pero yo sí... desde siempre...”, continuó Andrea Valobra.

Lea más: ¡Ya nació la hija de la cantante Susan Zaldívar!

“Disfrutá de haber cumplido 43 años bien vividos”

En la parte final del escrito con motivo del cumpleaños de su amado Diego Arriola, la cantante Andrea Valobra destacó: “Nunca dudé de tu capacidad para hacer bien las cosas, de tu claridad mental y sobre todo de tu esencia, de que sos un buen tipo... no fue fácil.. no es fácil... Pero date todo el crédito del mundo y hoy, disfrutá de haber cumplido 43 años bien vividos. We love you”.