Juanjo Salerno, 45 años de experiencia musical reflejados en Only Music y Fiesta 98 de ABC FM

Si hablamos de musicalización, hablamos de Juan José Salerno, quien con sus escasos 13 años dio sus primeros pasos como DJ en los cumpleaños y fiestas estudiantiles. Luego, durante 25 años fue DJ Residente del Caracol Club y hoy está a cargo de la musicalización de la 98.5 ABC FM, donde además lleva adelante los programas Only Music y Fiesta 98, que conduce junto a Pablo Guerrero y Wilson Ramírez.

“Me siento muy contento y me da mucha satisfacción estar a cargo de la musicalización de los programas Only Music y Fiesta 98″, comenzó diciendo Juan José Salerno y luego continuó: “Son espacios de estilos musicales diferentes, en Only Music suenan los éxitos clásicos de todos los tiempos, las canciones contemporáneas y las novedades, a medida que van saliendo al mercado. Fiesta 98 está producido bajo el concepto ‘Dance’, un DJ Set con música bailable de los 70s, 80s, 90s y 2000s. Anglos y Latinos. Este espacio lo hacemos conjuntamente Pablo Guerrero, Wilson Ramírez y yo. Va los sábados de 20.00 a 00.00″.

Only Music arrancó en marzo del 2019 y Fiesta 98 en enero del 2020, en ambos espacios Juanjo Salerno está “como pez en el agua”. “Es apasionante musicalizar esos espacios, donde volvemos a escuchar aquellas canciones de todos los tiempos y que tanto gustan a la audiencia. Los seguidores de ABC FM están siempre en sintonía y nos manifiestan su preferencia por la radio”, aseguró Juan José Salerno, quien también nos contó que de lunes a viernes de 23.00 a 6.00, “la música es un poco más relajada, más lentos y medio tiempo. Los sábados y domingos, sumamos mas Beats a la programación musical”.

Los sábados con Pablo Guerrero y Wilson Ramírez

”En Fiesta 98, con Pablo Guerrero y Wilson Ramírez, preparamos para cada sábado un set con todas aquellas canciones que fueron éxitos en las pistas de baile. Rememoramos la música disco de los 70s, el pop de los 80s, el house y tecno de los 90s y parte de los 2000s también”, relató Juan José Salerno sobre el programa sabatino.

Y sobre las novedades que se vienen tanto en Only Music como Fiesta 98 en el segundo semestre de este 2022, Juanjo Salerno nos adelantó: “Vamos a ir sumando más y más canciones al playlist diario de la radio, reactivando los clásicos y las novedades musicales que irán saliendo próximamente”.

45 años con la música

Juan José Salerno tiene una vasta experiencia en el mundo de la música y antes de finalizar la amena plática le pedimos que nos recuerde sobre sus inicios. “Este año cumplo 45 años de estar vinculado a la actividad musical. Empecé a los 13 años, en 1977, como DJ de fiestas de colegios, cumpleaños de 15. Hasta que en 1981 me incorporé como DJ Residente del Caracol Club, donde estuve al frente de la cabina durante 25 años”, expresó orgulloso Juanjo Salerno y destacó: “Hoy tengo la satisfacción de estar a cargo de la musicalización de la 98.5 ABC FM”.