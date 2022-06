Irene Costa, a sus 100 años, fue primera finalista del certamen Señora Real Paraguay 2022

El pasado sábado 28 de mayo, en el Hotel Guaraní, se llevó a cabo la gran gala final del certamen Señora Real Paraguay 2022. Doña Irene Costa de Ontañón, de 100 años, fue electa primera finalista.

La representante de la ciudad de Asunción además se alzó con los títulos de Miss Interacción en Redes Sociales, Miss Redes Sociales y Miss Kuña Mbarete.

Agradecida por “vivir esta experiencia”

“Para los que preguntan acerca de los resultados del concurso, les comento que el primer puesto se lo llevó una hermosa mujer a quien extiendo mis felicitaciones. Sin embargo, gracias al apoyo que me han brindado a través de las redes sociales, me traje varias medallas: 1 Miss Interaccion en Redes Sociales, 2 Miss Redes Sociales, 3️ Miss Kuña Mbarete, 4️ Primera Finalista del certamen”, contó doña Irena Costa de Ontañón a sus seguidores.

Luego, continuó destacando: “Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado, no tengo más que palabras de agradecimiento por ayudarme a vivir esta experiencia”.

“La edad no es un impedimento para lanzarse a nuevas aventuras”

La abuela Irene Costa interactúa mucho con sus seguidores de Instagram. Así unos días antes del concurso contó a sus fans: “La vida me regaló 100 años de experiencia y voy por más... Después de vivir momentos difíciles en la pandemia, este año me decidí a no poner límites a mis sueños y me presenté al concurso Señora Real Paraguay 2022 para demostrar que la edad no es un impedimento para lanzarse a nuevas aventuras”.

Las ganadoras del certamen

Las candidatas que ganaron el certamen Señora Real Paraguay 2022 son: