El exfutbolista Julio González Ferreira y su motivador mensaje: “Nada es imposible”

El exfutbolista profesional Julio González Ferreira, quien formó parte de la Selección Paraguaya de Fútbol que conquistó la medalla de plata en las Olimpiadas Atenas 2004, siempre deja mensajes positivos a sus fans.

Ayer, el deportista que sufrió un accidente en el 2005 cuando jugaba en Italia y tras el grave percance automovilístico perdió un brazo, relató una parte de su vida a sus seguidores de Instagram.

Los milagros en su vida

“Estando en el vientre de mi madre, un médico recomendó a mi padre realizar un aborto, ya que ese embarazo era de alto riesgo, y según el médico, si yo nacía, existían grandes probabilidades de que mi madre no sobreviva. Mi madre y mi padre apostaron a la vida, y el amor de padres venció. Milagro 1. Cuando tenía 11 años, un vehículo me atropelló, haciendo trizas mi rodilla izquierda. Un médico le dijo a mi padre que debían llevarme a un psicólogo, ya que era casi seguro que no vuelva a caminar normalmente, que iba a quedar cojo, ¡y que de jugar al fútbol ya me tenía que olvidar! Grande fue su sorpresa cuando al retirarme el yeso y hacerme la radiografía, prácticamente no quedaron rastros de ninguna lesión. ¡La rodilla estaba intacta! Milagro 2”, comenzó contando Julio González Ferreira.

Luego, el exjugador albirrojo siguió expresando: “A mis 24 años y en el mejor momento de mi carrera profesional, sufrí un accidente de tránsito, donde perdí el brazo izquierdo, y casi pierdo también el brazo derecho. Nadie, pero absolutamente nadie, excepto Alex Zanardi (un ex piloto de F1), nadie creía en la posibilidad de que yo pueda volver a jugar al fútbol. Todos decían que era algo ¡imposible! Sin embargo y una vez más, ¡Dios hizo el milagro! Dos años después, en noviembre del 2007, volvía a jugar al fútbol profesional, ¡¡¡y sin un brazo!!!”.

“Si la vida te golpea, ¡levantate, no te rindas!”

Tras contar los milagros que sucedieron en su vida, Julio González Ferreira destacó: “El mensaje que les quiero dejar es el siguiente: aunque la vida te ponga mil dificultades, aunque te encuentres solo, y nadie, absolutamente nadie, confíe ni crea en vos, y aunque tengas objetivos y sueños que a todo el mundo les parezca “imposible”. Dejame decirte que ‘Nada es imposible’. Y lo que para ‘el hombre’ es imposible, ¡¡¡para Dios es posible!!!“.

”¡Que nada ni nadie te limite! ¡Que nada ni nadie te detenga! Si la vida te golpea, ¡levantate, no te rindas! ¡No dejes de luchar! ¡No dejes de perseguir tus sueños!”, alentó Julio González Ferreira a sus seguidores.

“¡Vas a lograr todo lo que te propongas!”

“Y por sobre todas las cosas, ¡no dejes de ser bueno, buena persona! ¡Porque la vida tarde o temprano te va a premiar, y vas a lograr todo lo que te propongas! Porque Dios no mira si sos rico o pobre. Dios no mira tu color de piel ni tu apellido. ¡Dios mira tu corazón, y el mío! Y si en él habita el bien y no el mal, créeme, tu recompensa va a llegar. En esta vida o en la otra, ¡ese premio que estás esperando va a llegar!”, recalcó Julio González Ferreira a sus fans, y finalizó escribiendo: “Este mensaje va dedicado especialmente a quien así lo necesite. A quien está luchando, a quien está sufriendo, a quien está necesitando y buscando a Dios. A vos te digo, ¡no estás solo! ¡Dios está contigo y conmigo! ¡¡¡Mucha fuerza y bendiciones!!!”.