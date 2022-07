Conocé más a Viviana Benítez y Carlos Ortega, conductores de Contacto Ciudadano

Están detrás del micrófono todos los sábados tempranito por ABC Cardinal y son muy queridos por los oyentes. Hablamos de Viviana Benítez Yambay y Carlos Ortega, quienes llevan adelante el espacio llamado Contacto Ciudadano, y hoy se presentan distentidos, en una amena plática con ABC Digital, para que sus seguidores los conozcan un poco más.

Dos apasionados comunicadores

¿Cómo se sienten al estar al frente de Contacto Ciudadano todos los sábados, de 5.00 a 8.00?, fue nuestra primera consulta. Viviana Benítez expresó: “Es un gustazo compartir las mañanas con la audiencia. Cuando Sara Moreno me propuso conducir el programa -en ese entonces con Javier Sánchez, en 2019- fue emocionante. La radio te conquista, pero la audiencia es la que te enamora, te impulsa y ese impulso es un compromiso también para seguir creciendo. En ese sentido, apunto a seguir creciendo y ocupando más espacios porque uno se debe a la audiencia. Tal vez un noticiero en la radio o en la tevé. No sé, ahora hay que saber hacer de todo. Sobre mi ‘partner’, como le digo a Carlitos, es un tipazo. Muy auténtico. En las pausas, a veces, nos ponemos a jugar hasta que Nimia Cáceres -nuestra productora- pone orden”.

Lea más: Nicole Huber cumple 32 y deja una linda reflexión sobre el paso del tiempo

Carlos Ortega, por su parte, aseguró: “Cada sábado es un desafío y luego una satisfacción enorme. Desafío porque arrancar a las 5.00, un día que para muchos ya es de descanso, te obliga a estar con la motivación por las nubes para transmitirles esa energía a los oyentes, a aquellos que están arrancado su jornada, a quienes salen del trabajo para ir a casa a descansar o simplemente para acompañar el mate o el rico cocido quemado con chipa que muchos de nuestros oyentes preparan a esa hora con la radio prendida en la 730 AM”.

Y sobre cómo se da la interacción con los oyentes un sábado tan tempranito, Viviana Benítez nos dijo: “La interacción es muy dinámica. Mostrarse como es una misma, sin dobleces. Todos los días es un desafío. Si bien la responsabilidad es de los conductores, cuando lanzamos consignas la audiencia hace el programa. Es como que estamos todos en el estudio compartiendo un mate o café y charlamos y ya la gente nos cuenta qué está haciendo: envían fotos y así nos conocemos un poco más mientras les vamos informando. También es clave la libertad que tenemos a la hora de expresar nuestras opiniones y posturas sobre un tema determinado. La pluralidad construye”.

Lea más: Thalía, feliz porque su voz da vida a Scarlet Overkill en el filme Minions: Nace un villano

“Como todos los programas de Cardinal, Contacto Ciudadano es la compañía ideal para los oyentes, en las casas, en el auto o el transporte público. Pero además ofrecemos mucha información de una manera amena y distendida, un recuento de lo acontecido en la semana y todas las actividades previstas para el fin de semana; además del contacto con los oyentes que nos expresan sus denuncias, reclamos y opciones sobre los temas que abordamos con los entrevistados e invitados en el programa”, refirió Carlos Ortega.

Los oyentes son los mimados de Contacto Ciudadano

Quisimos saber cuál es el secreto para mantener a los radioescuchas siempre prendidos a Contacto Ciudadano y Viviana Benítez respondió rápidamente: “Son tres horas muy intensas, en verdad. Establecer un vínculo hasta si se quiere de amistad con los oyentes hace que nos mantengamos conectados. A veces lloramos juntos o reímos juntos. Respetamos todas las opiniones, aunque pensemos distinto. También, el equipo de producción que tenemos es el puntal. Conocer sobre los intereses de la gente, sus inquietudes, sus logros y sus temores. Y, creo que al hacer un programa bilingüe, español/guaraní, llegamos a distintos ámbitos”.

Tienen un público fiel que los sigue todos los sábados, ¿cómo los hace sentir eso? “Lo mejor de Contacto Ciudadano son nuestros oyentes. Ellos están ahí desde el primer minuto. Cuando nosotros saludamos ya llegan los mensajes al WhatsApp, nos cuentan cómo está el tiempo en sus ciudades, nos envían fotos de lo que están preparando para desayunar, muchos oyentes nos escriben desde diversos lugares del exterior del país. Los oyentes le dan la identidad al programa y eso es muy gratificante”, aseguró Carlos Ortega, quien también nos adelantó: “En este segundo semestre del 2022 estamos queriendo salir de la cabina de la radio para tener un contacto mucho más cercano con nuestros oyentes, ir a los barrios, las instituciones públicas, en los sitios donde está la noticia”.

Periodistas multiplataformas

Tanto Viviana Benítez Yambay como Carlos Ortega también escriben en el Diario ABC. Ella es editora de la sección Internacionales y él se desempeña como periodista asignado a la cobertura en el Poder Judicial.

Viviana, venís de una trayectoria periodística de años, ¿qué cosas te ayudaron a construir en una plataforma distinta al periódico? “Haber estado antes en la edición impresa sentó la base para comprender qué es lo que el público espera de nosotros: además de información, lealtad. Saber que no nos guardaremos nada porque la gente necesita saber qué está pasando. Después, me sumé a la edición Digital, a la radio y a la tevé, plataformas a través de las que ya la gente te conoce más. Eso fue hacer una construcción e implicó ser multifacética en tiempo récord, pero siempre con la base del periodismo”, señaló la comunicadora, quien lleva 18 años trabajando en la edición impresa.

“Nuestro director Aldo Zuccolillo nos hizo amar la camiseta y el periodismo. Nos decía que el periodista debe estar preparado para conducir desde una carretilla hasta un avión. Tuve excelentes maestros y compañeros de periodismo en la redacción, también. Y hoy nuestra directora, Natalia Zuccolillo, nos impulsa hacia nuevos desafíos: ser una periodista multiplataforma, como requiere la audiencia. Actualmente estoy como editora de la sección Internacionales, un ámbito al que muy pocas mujeres se dedican. Seguir y entender lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta es apasionante”, nos contó Viviana Benítez para luego resaltar: “Me ha tocado entrevistar a presidentes, cancilleres y viajar. También, me contactan desde cadenas de tevé internacionales para analizar, debatir o comentar sobre hechos que afectan a la región y a Paraguay. Los compañeros me suelen decir: ‘Ahí viene la chica internacional’ o ‘La chica de Cables’”.

¿Qué cosas aprendiste en una plataforma distinta a la del periódico?, preguntamos a Viviana Benítez, quien respondió: “No sé si aprender, pero sí redescubrir que no hay obstáculos insuperables cuando te proponés un objetivo. Soy muy observadora y trato de tomar lo más que puedo de la experiencia de otros, respetando la trayectoria de quien tenga al lado”.

Mientras que Carlos Ortega nos contó: “Hace casi cuatro años que estoy en el grupo ABC y ya pasé por todas las plataformas. Hace dos años que soy periodista asignado a la cobertura en el Poder Judicial, para el impreso, y eso me dio la oportunidad de estar al frente del programa Expediente Abierto con el doctor Carlos Benítez. El mundo judicial es maravilloso, frustrante a veces por las injusticias que se dan en nuestro país, pero cada día aprendo más y eso me hace a realizarme, no solo como profesional sino también como persona”.

Del rol de comunicadores al de padres

El periodismo es muy demandante, por eso consultamos tanto a Viviana Benítez como a Carlos Ortega qué tiempo le dedican a tu familia.

La conductora de Contacto Ciudadano señaló sin vueltas: “Mis hijas son mi prioridad. Pero sí, se requiere de disciplina para compaginar los horarios. El tiempo de calidad que damos a nuestros niños es esencial. Pero además de mamá, soy una tía muy presente. Amo a mis sobrinos como a mis hijas. El acompañamiento de mi esposo y mis padres hace más llevadera también la semana”.

Y Carlitos Ortega sostuvo: “Así como los médicos, el periodista sabe que el trabajo no tiene horario, pero uno se hace de tiempo para disfrutar de la familia, para estar presente en los momentos importantes con los seres queridos. A lo largo de mis 13 años de carrera como periodista aprendí a disfrutar de mi familia en cada minuto en el que no estoy frente a una computadora escribiendo o al aire en un programa de Cardinal o ABC TV”.

Viviana Benítez es la orgullosa mamá de las mellizas Leila y Mahie, “son mi motor de vida. Ellas, para su corta edad, son muy críticas conmigo, a veces me dicen que no les gustó mi vestuario o por qué hablé tan poco”, aseguró entre risas la periodista al tiempo de contarnos que sus niñas la acompañaron un par de veces al diario y la radio, “pero creo que no les atrae el periodismo. Ambas desarrollan ya a su corta edad otros intereses”.

Carlos Ortega el próximo 21 de julio cumplirá 10 años de casado con Antonella, “el amor de mi vida”. “Y dos días antes, el 19, nuestra pequeña Isabella Valentina cumple 8 años. Tenemos un angelito de 9 años que nos protege desde arriba”, expresó emocionado el conductor de Contacto Ciudadano.

Sus hobbies fuera de los medios

En la última parte de la entrevista, Viviana Benítez y Carlos Ortega también nos revelaron qué les gusta hacer en sus ratos libres.

“Viajo todo lo que puedo. Aunque a veces solo quiero estar en casa, tal vez conversando con mi papá. Si bien nací en Asunción, me malcrié en el campo. Mi mamá es de Caraguatay y mi papá es de San Juan Nepomuceno. Eso me permitió conocer la realidad del país más allá de la capital. Si estoy por casa, full películas, juego con mis hijas, o salgo a caminar por algún parque. Como todo periodista amo el café, que suelo compartir con unas amigas y colegas”, aseguró Viviana Benítez Yambay antes de despedirse.

Y Carlos Ortega finalizó un poco reflexivo: “Hasta hace poco tiempo en mis ratos libres vivía pegado al televisor viendo fútbol o algún otro deporte, pero este año aprendí a disfrutar de mi familia en los ratos libres. Con mi esposa le acompañamos a Isabella a la danza y el canto, y disfrutamos de ella, de su arte, porque es muy talentosa. Mi familia grande, sobre todo mi abuela mamá Justina y mi papá Juan Alberto, son mis más fieles seguidores y admiradores”.