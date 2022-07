Vero Chaves visitó a Tosã, la cachora yaguareté rescatada en el Chaco, y dejó un conmovedor mensaje

La pequeña yaguareté que fue rescatada hace unas semanas, tras aparentemente ser atropellada por un vehículo en un camino chaqueño, es toda una campeona y se encuentra mejorando día a día, gracias al cuidado que recibe en el Refugio Silvestre Urutaú. Y fue hasta ahí que llegó la exmodelo Verónica Chaves para visitar a la cachorra, que tras una encuesta en la redes, recibió el nombre de Tosã, que significa resistencia del ser vivo a condiciones adversas.

“Ella llegó a nuestras vidas para entregarnos un mensaje”

”Vine a darle a Tosã ese amor y cariño de parte de todos los que apoyamos la causa para proteger a los animales de nuestro Chaco. Hagamos que la situación y el sacrifico que ella esta atravesando sea realmente de importancia para todos”, comenzó expresando Verónica Chaves junto a un videito donde se la ve mimando a la cachorra yaguareté.

”Ella llegó a nuestras vidas para entregarnos un mensaje muy claro y alto de parte de todas las especies de nuestro país: ’Estamos en peligro, somos vulnerables, ¡necesitamos tu ayuda!’”, continuó escribiendo Vero Chaves.

“Es tarea nuestra tener conciencia”

“Todo el arduo trabajo y manutención del refugio es gracias a donaciones y el amor gigante que tiene esta familia por ellos, estoy tan agradecida por este lugar y las personas de corazón tan puro apasionadas por nuestra fauna. Solo que hay una verdad, ellos no pueden albergar ni proteger a todos los animales de la región para que no sean sacrificados, cazados o atropellados”, siguió reflexionando Verónica Chaves, para luego afirmar: “Es tarea nuestra tener conciencia de lo que ocurre cuando dejamos su hábitat natural sin alimento, desviamos agua, deforestamos, invadimos sin dar opciones, comprendan que estamos forzándolos a buscar otras alternativas para sobrevivir. ¿Y quien no quiere vivir? ¿Qué harías vos si te pasa todo esto?”.

La exmodelo Vero Chaves también hizo un llamado a las autoridades nacionales. “Hoy deseo no solo llamar la atención sino que también encontrar soluciones positivas de parte de todas las autoridades de nuestro país para ocuparse en destinar un presupuesto, lugar y profesionales capacitados que este tema se merece; crear un sistema alternativo de vida en libertad, protección y abundancia para nuestros animales reanudando el balance en el ecosistema en donde todos nos veamos beneficiados”, destacó Verónica Chaves.