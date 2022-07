La menor de los cuatro hijos de Victoria y David Beckham ya cumplió 11 años

El 10 de julio de 2011 llegó al mundo Harper Seven para llenar de aún más amor a la familia de la excantante Victoria Adams y el deportista David Beckham. La esperada niña vino al clan Beckham después de tres varones, Brooklyn (23), Romeo (19) y Cruz (17), quienes adoran a su dulce hermanita que va convirtiéndose en una bella adolescente.

Papás chochos con la nena de la casa

En el día del aniversario natal de Harper Seven, sus papás no ocultaron lo emocionados que están al verla crecer tan rápido. Así, mamá Victoria Beckham expresó en sus redes: “¡Feliz cumpleaños número 11 a nuestra pequeña todo! El alma más dulce, amable y hermosa que podríamos desear. ¡Todos te queremos mucho!”. El texto iba acompañado de unas postales de la dulce jovencita.

Mientras que el orgulloso papá David Beckham, quien por lo que siempre comparte en sus redes se lleva de maravillas con la niña de sus ojos, escribió en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños, mi bella dama. 11 años hoy, no puedo creerlo. Eres la niña más hermosa con el corazón más grande. Te amamos tanto, tanto, amor de papi”. Pero eso no es todo, porque el exfutbolista además compartió un videito donde se la ver a Harper Seven muy pequeñita tomando biberón.

Sus tres hermanos mayores no se quedaron atrás y también utilizaron sus redes sociales para felicitar a Harper Seven el día de su cumple número 11.

Harper, sin redes

Hace poco, mamá Victoria Beckham contó que su única hija no tiene redes sociales y que recién le habilitará una cuenta cuando esté más grande, algo raro en estos tiempos donde los hijos de los famosos tienen redes desde que están en la panza de sus mamis.

A la tierna Harper Seven le gusta vestirse acorde a su edad y adora a los perritos. Y está por demás decir que es la más mimada de la familia Beckham-Adams.