De la mano de Luis López volvió El Resumen de ABC Noticias de la semana

Nuestra primera pregunta a Luis López fue cómo se siente al volver con El Resumen de ABC Noticias de la semana, tras una pausa de varios meses, y él nos respondió feliz: “¡Súper bien! Con una adrenalina que no te imaginás. Estuvimos mucho tiempo esperando este momento”.

Luego, el periodista continuó: “Realmente para el equipo que hace el resumen es un placer hacerlo y lo hacemos con la mejor onda y todas las ganas de entretener a la gente. Empezamos a fines de 2019 como una idea loca de contar de otra forma las cosas que nos pasaban como país. Cuando le comenté la idea a Sara Moreno, no dudó un segundo en aceptar y ya nos reunimos con Rocío Gibernau y una semana después salía el primer Resumen de Noticias de ABC. ¡Desde un principio se prendió la gente! Y los haters también. Lo importante era que la gente vea lo que hacíamos y hasta le tomamos cariño a los que nos retaban”.

La realidad tomada con humor

Luis López además nos reveló que “Cuesta todavía un poco que a todos les guste que nos tomemos la realidad con humor, de hecho, nos retaban porque muchas de las cosas que contábamos eran realmente serias, como la corrupción. Y no es que nos lo tomemos en broma, pero entendemos que muchas veces, la mayoría de las veces, el humor tiene la capacidad de romper barreras que lo ‘formal’ no tiene. Eso lo aprendí del teatro. La gran fuerza de la comedia es que no tiene límites y puede tocar los temas más fuertes sin dejar de causar gracia, y después de reírte, reflexionás y sacás lecciones que si te lo contaban de otra forma quizás no pasaba. Muchas veces los problemas son tan grandes, como el de la corrupción en Paraguay, que ya cansa, pero si viene de otra forma no”.

“Ese es el objetivo del resumen. Que las noticias lleguen a un público que no consume noticias duras, como la política”, destacó Luis López.

“El panorama político siempre tiene ese condimento tragicómico”

Pedimos a Luis López que nos recuerde después de cuánto tiempo volvió este segmento. “Si mal no recuerdo el último capítulo lo hicimos a fines de 2020. Habíamos hecho una pausita durante los meses duros de la pandemia. La cosa se había puesto realmente fea y realmente costaba ver la luz al final del túnel. Por suerte eso pasó y hoy podemos mirar atrás y reflexionar sobre lo que nos tocó vivir como país”.

“Hace tiempo que veníamos mirando lo que pasaba con muchísima atención porque el panorama político siempre tiene ese condimento tragicómico. Parece que nuestros políticos tienen tantas ganas de llamar la atención que hacen de todo y eso es material para nosotros. Por mucho tiempo entre nosotros bromeábamos con que los políticos querían salir en el resumen, atendiendo a las payasadas que hacían. La verdad es que nuestra realidad política es única, porque tiene ese toque ‘kachiâi’ que quizás los extranjeros no podrían entenderlo”, expresó Luis López a ABC Digital.

Uno de los motivos de la pausa de El Resumen de ABC Noticias fue la pandemia “y la realidad que empezó a centrarse casi exclusivamente en el covid. Y el otro fue la falta de tiempo. Entre el día a día y otras actividades que hacemos, se nos complicaba un poco seguir cumpliendo con un resumen por semana. Parece fácil, pero hacer un video como el resumen tiene mucho trabajo detrás”, contó Luis López.

Dónde ver El Resumen de ABC

El Resumen de ABC Noticias de la Semana puede ser visto en cualquier momento. “Esa es la facilidad que nos dan las redes, uno puede verlo el sábado alrededor del mediodía cuando lo subimos a las redes y puede verlo después cuando tenga un tiempito. Lo subimos como reels en Instagram y en Tik Tok, las dos plataformas donde este tipo de contenido abunda. Porque hay que decirlo, nosotros lo hacemos como un medio de comunicación, pero los chicos hacen este tipo de videos todo el tiempo y lo consumen todo el tiempo. Yo ya no soy tan joven (risas), tengo 36 años, pero me gusta mantenerme actualizado en las plataformas que ellos usan. Creo que es mi forma de mantenerme joven”, afirmó Luis López.

El periodista de ABC TV además siguió relatando: “De hecho, antes de hacer el resumen siempre tuve la necesidad de producir mis propios videos para las redes. Como soy cronista y estoy siempre en contacto con la noticia, me es fácil grabar algún videito de lo que pasa y eso es material para las redes. Lo mismo que lo que se hace viral. Yo creo que los paraguayos tenemos un ingenio especial para reírnos de nosotros mismos. El guaraní tiene ese condimento autocrítico que hace bromas sobre lo que nos pasa”.

Gran equipo de trabajo

También quisimos saber cómo se realiza este resumen que gusta mucho al público y Luis López nos dijo: “Hay un equipo de gente que me ayuda mucho. Kiara Coronel me ayuda con la grabación, Nath Maldonado y Danny Arza, con la edición, los propios compañeros que me pasan las cosas pintorescas que encuentran o que graban por ahí, tanto dentro como fuera del trabajo, o lo que encuentran en las redes. Sara Moreno y Rocío Gibernau siempre me hacen el aguante, y después están los propios espectadores del resumen ¡que siempre me dan ánimo! Mi familia por supuesto, mi esposa que es la más fiel seguidora, y Fausti (su hija) que pronto va a entender lo que pasa, pero que cada vez que me ve en la tele se emociona, así que espero que me siga en las redes”.

“No creo que a los políticos les fascine que me burle de ellos”

Luis López nos muestra un resumen a veces no muy agradable de lo que sucede en nuestro país, pero desde un ángulo divertido. ¿Cómo lográs eso?, le consultamos y rápidamente contestó: “Desde muy chiquito siempre tuve la costumbre de encontrarle el lado simpático a la vida, incluso en los momentos más duros. Nunca faltó un chiste o algún comentario que haga que me pase ese mal rato, a mí, mi familia y mis amigos. Mi mamá siempre me cuenta que cuando era chico y me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande yo respondía, en mi idioma, que quería ‘simpaticar’, es decir, hacer reír a la gente. Creo que me pasé la vida tratando de cumplir ese sueño de niño. Los que me conocen sabe que me tomo la vida con soda, del viejazo el término, pero es eso nomás. Yo entiendo que el humor es subjetivo. No creo que a todos les parezca simpático lo que hacemos, de hecho, que los haters me lo demuestran todo el tiempo. Y no creo que a los políticos les fascine que me burle de ellos. Pero con que logre que alguien que vea el resumen, se olvide un poquito de lo malo y empiece a tener una mirada positiva para cambiar lo que nos pasa, mi tarea habrá estado cumplida”.

El público, culpable del regreso de El Resumen de ABC Noticias

Finalmente, consultamos a Luis López si siente el cariño del público cuando le ven realizando alguna cobertura o cuando va de compras la súper, por ejemplo. Y su respuesta no se hizo esperar: “Todo el tiempo, de hecho, ellos son los culpables de la vuelta del resumen. Hace poco estaba en un taller de periodismo y de la nada, alguien que no estaba en el curso me saluda y me reclama que por qué no hacíamos más el resumen. Medio en chiste medio en serio le dije que volvíamos pronto, y aquí estamos cumpliendo esa promesa (risas). Dos semanas después ya estábamos de vuelta. Y les agradezco porque me insistieron mucho. Ejemplos como ese me pasaron mucho en este año y medio aproximadamente que pasamos sin resumen. Y a los haters, que fuera de toda broma, los extrañaba un montón”.