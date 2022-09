Conocé a Caló, el genio detrás de las caricaturas de ABC

El dibujante Carlos Sosa, llamado cariñosamente Caló, es el genio detrás de las caricaturas del Diario ABC. Hace más de tres décadas que dibuja para los lectores del matutino y en su lugar de trabajo, mientras creaba nuevas imágenes, recibió a ABC Digital.

Lo primero que quisimos saber fue cómo comenzó en el mundo de los dibujos y Caló sin vueltas nos contó: “Mis inicios en el dibujo no fueron muy distintos a los de cualquier niño, me pasaba dibujando por cuanto papel, cartón, madera, pared, suelo o cualquier superficie que daba lugar para la fantasía. Pero el momento en el que realmente le tomé interés a dibujar fue cuando vi los trabajos de mi padre Félix Sosa, él enseñaba dibujo en el colegio Juana María de Lara en Puerto Casado, mi pueblo natal. Papá ni siquiera tuvo que enseñarme, mi interés era tal por ese mundo de hojas, escuadras y lápices, que de muy pequeño sabía lo que quería hacer para siempre”.

Lea más: Miss Universo Paraguay: Estos son los certámenes en los que participarán las reinas paraguayas

Del Chaco a Asunción

Recordando sus años de niño, Caló prosiguió: “Dibujo desde muy pequeño, en mis cuadernos tenía un lugar para mis dibujos, mis anotadores eran 70 tareas escolares y 30 dibujos. Mi infancia la recuerdo con mucha alegría, pero dividida, pues mis abuelos maternos vivían en Asunción y mis padres en Puerto Casado. Yo iba y venía del Chaco a la capital, entonces tenía mis amigos aquí y allá. Vine a Asunción para quedarme cuando cumplí 8 años, solo volví a mi pueblo cuando cumplí 12 años para pasar la Navidad con mi abuelo paterno, me quedé por un par de meses y luego volví a la capital”.

La reapertura de ABC le permitió mostrar su talento a los lectores

Caló lleva más de tres décadas en ABC y nos relató brevemente cómo llegó al mundo editorial. “En 1989 cuando cae la dictadura y se reabre el diario ABC Color, yo venía trabajando como dibujante creativo ya hacía como 6 años, primero en una imprenta, luego en dos publicitarias. Vine al diario por invitación de mi amigo Marcial Orué, él pertenecía al staff de ABC antes del cierre y como fue llamado cuando el diario se reabrió, me invitó a venir con él”, dijo Caló para luego seguir ese viaje al pasado y rememorar emocionado: “Recuerdo que entramos por el acceso a sala de impresión donde estaban poniendo a punto las máquinas, allí en un pedazo de papel realicé una caricatura del jefe de impresión, cuyo apodo era Gallo. Esa caricatura alguien, no recuerdo quién, llevó hasta la redacción a la mesa de Don Luis Mauro. Me dijeron que lo vieron varios jefes, lo que sí es que por ese dibujo quedé en el plantel como dibujante. Lo que nunca imaginé fue que me quedaría por 33 años y cuatro meses, que es el tiempo que llevo publicando en ABC”.

“No pienso en dibujos solo cuando duermo”

No pudimos dejar de hacer la clásica pregunta de qué lo inspira para realizar cada caricatura. Caló contestó rápidamente: “La tarea que me toca desempeñar no la realizo solo, tengo el apoyo de muchas personas, desde los compañeros que escriben las noticias, los titulares, la política, el deporte, la naturaleza. Busco inspiración en todo lo que leo y veo, los estados de ánimo son muy importantes para el dibujo, más los tiempos del diario no permiten que uno pueda detenerse en eso, esto es muy dinámico y obliga a estar con todos los sentidos en alerta, yo no pienso en dibujos solo cuando duermo”.

Lea más: Mirá cómo fue el encuentro de J Balvin con el papa Francisco

Las caricaturas de Caló siempre hablan del momento que atravesamos como sociedad y nos dejan mensajes. Así que, nuestro siguiente requerimiento fue cuál considera su mejor dibujo entre los cientos que hizo en todos estos años. “Me cuesta mucho decidir tal o cual dibujo es el mejor que haya realizado, todos y cada uno relatan un momento en la vida de nuestro país. Además, con tantos dibujos hechos en 33 años es muy complicado tener preferencias por algunos, a todos los considero mis obras y les quiero”, señaló Calo con una gran sonrisa mientras seguía en su mundo, trabajando rodeado de caricaturas.

“Disfruto cuando mis ilustraciones gustan y más aún cuando el mensaje llega”

Y antes de despedirnos, pedimos a Caló que nos cuente algunas satisfacciones que le dio su trabajo de dibujante y orgulloso expresó: “Demasiadas satisfacciones me ha dado esta profesión que he abrazado con mucha pasión y con mucho compromiso, he conocido otros países, he tratado con muchas personas y me han tratado muy bien”.

“No puedo decir que lo que hago es un trabajo, me divierto dibujando y disfruto cuando mis ilustraciones gustan y más aún cuando el mensaje llega, la finalidad primordial es esa, que el mensaje llegue fuerte y claro”, finalizó Caló con una nueva caricatura en su mesa.