Tonny Sanabria celebra en Italia el primer año de su hija Mía

Tonny Sanabria (26), futbolista compatriota que milita en el Torino de Italia, no ocultó la felicidad que siente al ver cumplir ya un año a su segunda niña, Mía Sanabria.

El feliz papá compartió con sus fans el emotivo mensaje que escribió para saludar a su hija menor. “¡Mi pequeña princesa está de cumpleaños! Hoy hace justo un año a las 9.00 de la mañana llegabas al mundo para alegrarnos aún más los días. Feliz primer añito mi amor”, comenzó expresando orgulloso Tonny Sanabria en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de la tierna cumpleañera.

“Te amo con locura”

“¡No te puedes imaginar las ganas que tenía de que llegaras a mi vida y lo afortunado que me siento cada vez que me despierto por las noches y te veo junto a tu hermana mayor a mi lado!”, siguió escribiendo Tonny Sanabria, quien además destacó: “Gracias por todo el amor que me das y por los momentos bonitos que nos queda por vivir junto a Arianna. ¡Feliz cumpleaños Mía! Te amo con locura”.

Las princesas de papá Tonny

Mía es la segunda princesita de Tonny Sanabria. La niña y su hermanita mayor Arianna, quien noviembre cumplirá 3 añitos, son frutos del amor entre el futbolista paraguayo y María Bretón. La familia Sanabria-Bretón reside en Turín, Italia.