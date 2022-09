¡Baltazar, el hijo de Florencia Gismondi, ya cumplió dos años!

El tierno Baltazar, hijo de Florencia Gismondi, cumplió dos añitos y su mamá le organizó una linda fiestita. El niño de ojos color cielo, quien se lleva todos los elogios en las redes de su mami, ya es todo un hombrecito, a quien siempre se lo ve feliz y risueño en las fotografías compartidas por Flo.

Florencia Gismondi: “Balta te amo”

La mamá primeriza Florencia Gismondi ayer domingo escribió unas emotivas líneas para felicitar a su principito. “¡Feliz 2 años Bebechino! Naciste en plena pandemia y ya volaron dos años juntos fuera de mi panzota. Dios bendiga cada centímetro de tu vida y que la haga cada día más feliz”, expresó la conductora. La mediática Flo Gismondi también agradeció a sus seguidores con el siguiente texto: “¡Gracias por todo el amor que nos regalan, cada mensaje para preguntar por el gordo, las oraciones y rezos por su salud, gracias por querernos! ¡Espero algún día pueda retribuirles en persona cada mensaje!”.

En otro posteo en su cuenta de Instagram, Florencia Gismondi destacó: “¡No puedo creer que llegamos a los 2! Balta te amo, sos lo mejor que me pasó y me pasará. Dos años juntos, donde me hiciste crecer y creer en mí, donde me conocí sabiendo que puedo vivir dando todo. Te amo, gracias por elegirme. ¡¡¡Feliz dos años fuera de mi panza!!!”.