Michelle y Barack Obama celebran 30 años de casados

Michelle y Barack Obama hoy están de fiesta. Es que celebran sus tres décadas de casados y al recordar tan importante fecha, la pareja se llenó se halagos en las redes sociales. Tanto Michelle Obama como Barack Obama no dudaron en compartir con sus miles de seguidores cómo se sienten al celebrar sus Bodas de Perla.

Michelle Obama y Barack Obama, más de tres décadas de amor

“Miche, después de 30 años, no estoy seguro de por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día, que no podría haber pedido una mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!”, expresó Barack Obama en su cuenta de Instagram junto a unas postales con el amor de su vida, su esposa Michelle Obama.

Mientras que la enamorada esposa Michelle Obama utilizó la misma red social para saludar por las tres décadas de matrimonio a su compañero de vida Barack Obama. “¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura, y estoy agradecida de tenerte a mi lado. Por una vida juntos. Te quiero, Barack Obama”, destacó la exprimera dama de Estados Unidos, quien también compartió unas postales donde se la ve con su marido.

Michelle y Barack Obama se conocieron en 1989, se comprometieron en 1991 y dieron el “sí, quiero” en 1992. Fruto de esa pareja que hace 30 años se juró amor eterno nacieron Malia, nacida en 1998, y Sasha, quien llegó al mundo en 2001.

Hoy, tras tres décadas de matrimonio, Michelle y Barack Obama demostraron que la llama del amor sigue viva entre ellos, a juzgar por los románticos mensajes que se dedicaron en las redes.