Simón Villalba, el diseñador paraguayo que mostró su talento en el certamen Miss USA 2022

Simón Villalba tiene 30 años y es oriundo de General Artigas, Itapúa. Hace tres años vive en New Jersey, Estados Unidos, donde se dedica al diseño de moda. Así, el pasado 3 de octubre estuvo mostrando todo su talento en el certamen de belleza Miss USA 2022, donde preparó los trajes de fantasía a las participantes de Pensilvania, Maryland, Wisconsin, New Jersey, Illinios y District of Columbia. “Quede en el top 15 de los mejores disfraces y mejor diseñador en esta edición de Miss Estados Unidos. También vestí a dos niñas que compitieron en el Miss Teen USA, donde quedé como ganador siendo parte del top 3 de los mejores disfraces”, comenzó contando Simón Villalba a ABC Digital.

Tras su exitoso paso por Miss USA, Simón Villalba dijo: “Sin duda se abrieron muchas puertas y hoy por hoy ya tengo propuestas como Miss Canadá, Miss Venezuela, Miss Usa para ir al Miss Universe”.

“También representantes de algunas famosas me llaman para que les prepare vestimentas para conciertos y estoy muy agradecido por eso”, afirmó orgulloso.

Su encuentro con la Miss Universo Harnaaz Sandhu

“Llegar con mi trabajo a Miss Estados Unidos ha sido siempre un sueño y ahí tuve la oportunidad de compartir con la Miss Universe actual”, destacó Simón Villalba, quien se encontró con Harnaaz Sandhu.

“En la conversación que tuve con Harnaaz Sandhu le dije que era de Paraguay y la Miss Universo recordó la palabra aguije. Para mí fue muy emocionante ver cómo nuestro dulce idioma guaraní es conocido mundialmente”, contó orgulloso el diseñador compatriota.

Sus inicios en el mundo del diseño

Simón Villalba dio sus primeros pasos en el ámbito del diseño en los carnavales encarnacenos. Luego, en el 2018 llegó al certamen Miss Universo con la Miss Paraguay Belén Alderete. “De ahí empecé a ser conocido en forma internacional. El año pasado tuve el privilegio de trabajar con tres reinas: de Nevada, New York y New Jersey. Y para este año ya me vieron seis chicas: las representantes de Illinios, Wisconsin, Pensilvania, New Jersey, District of Columbia y Maryland. También este 2022 preparé trajes a dos participantes del Miss Teen USA, una del estado de Wisconsin y otra del Discrit of Colombia”, destacó el diseñador guaraní.

“Mi fuerte son los trajes de fantasía, pero yo estoy abierto a todo. Me preguntan siempre si realizo vestidos de gala, está en mis planes hacerlos”, adelantó a ABC Digital Simón Villalba, quien además nos contó sobre su formación profesional: “Hice cursos de diseño en Encarnación, pero tomé varios cursos aquí en USA, como corte y confección, estilismos y clases de pasarela”.

Orgulloso de ser paraguayo

Al consultarle qué le dicen las norteamericanas al contarles que es paraguayo, Simón Villalba aseguró: “Mi relación con las chicas es muy buena, es muy admirable lo bien que hablan de Paraguay, es como que quedan asombradas. Aprendo mucho con las misses y ellas aprenden conmigo el español. También a veces les hablo en guaraní porque así conocen nuestro idioma”.

Y, por supuesto, quisimos saber cómo se siente con sus logros en un país tan grande como Estados Unidos y sin rodeos Simón Villalba respondió feliz: “Me siento muy bien, siento que estoy en una etapa muy importante en cuanto a crecimiento. Es lo que siempre aspiré, a donde siempre quise llegar, y encontrarme donde estoy posicionado ahora me hace ver que si luchás por lo que querés lograr en la vida y le ponés dedicación, amor y perseverancia las cosas siempre saldrán a tu favor. Claro, en el camino muchas puertas se me cerraron, pero nunca dejé de creer en mí mismo y en las cosas que yo podía hacer”.

El apoyo de sus padres y la lucha por los sueños

Simón Villalba además señaló que sus padres son su mayor inspiración para salir adelante. “El apoyo de mamá y papá es fundamental, el combustible de todos los días para luchar en este país”

Y antes de despedirse, Simón Villalba dejó una reflexión a quienes desean anhelan salir adelante. “A todas las personas que quieran realizar un emprendimiento o tengan un sueño que lo quieran hacer realidad, mi gran consejo es que nunca dejen de soñar, que con un trabajo constante y entregando todo el amor, los sueños se pueden hacer realidad. Solo está en que nunca dejes de creer en ti mismo, podés conseguir todo si te lo proponés en esta vida”.