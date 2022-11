Vestido de Silvana Abdo en el Palacio de la Zarzuela despertó comentarios

La primera dama Silvana Abdo se reencontró hoy con la reina Letizia de España quien estuvo hace un año en nuestro país en una visita humanitaria y durante la cual mantuvo un estrecho contacto con la esposa del presidente Mario Abdo Benítez recorriendo obras sociales de la capital, Central y el interior del país.

Para esta ocasión, en que la pareja presidencial fue agasajada por los reyes de España, Silvana Abdo lució un vestido de corte trapecio de ao po’i entallado en la cintura con cuello redondo y estampado con bordados de evocación infantil en la falda.

Por su parte la reina Letizia, haciendo gala de la “moda circular”, ha lucido un vestido que su hija Sofía lució en octubre del año pasado. Un Carolina Herrera de estilo romántico con pequeños estampados con efecto plumetí. Sofía había estrenado este vestido en el marco de previa de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, España.

El look de Silvana Abdo despertó comentarios. Esto opinaron los expertos al respecto.

Vestido romántico con un mensaje

La diseñadora internacional Soraya Bittar comentó que el vestido le sentó “muy bien”.

“Me parece un vestido romántico. El motivo infantil del bordado tendría algo que ver con algún proyecto que la Primera Dama apoya tanto en la Penitenciaria de mujeres El Buen Pastor y sus costureras que se llama Fundación Princesa Diana”, expresó Soraya Bittar

Agregó que también los bordados podrían tener que ver con “niñas y jóvenes madres solteras que se dedican a la confección y bordado. Creo que quiso dar un mensaje. Quizás para traer ayuda al Paraguay”, comentó la diseñadora.

Consultamos con la fundación Princesa Diana y desde ahí confirmaron que este vestido no fue hecho por las costureras integrantes de esta organización.

Un vestido y maquillaje “cargados”

Para el reconocido estilista Luis de León, lo destacable es el apoyo constante de la primera dama a lo nacional.

Sin embargo, dice, “me hubiera gustado (verla en) un vestido. Si bien sabemos que apoya lo nacional, lo artesanal, lo nuestro, que no esté tan cargado en todo lo que sea la falda. Un color monocromático sin tantos accesorios hubiera completado el look, rompiendo con un par de zapatos que no sean de tono pastel”, refiere.

De acuerdo a Luis de León, los colores para actos protocolares los tonos preferidos son los grises, “si es en la tarde noche”.

“Los colores gris titanium y azul marino son válidos si el acto protocolario es en la mañana o en la tarde”.

En cuanto al maquillaje opinó que estaba un poco “cargado”. “Si no hubiera sido tan cargado le hubiese dado un look sofisticado y una cartera en armonía con los zapatos”.