Mau Montaner saludó a su esposa por su cumpleaños con fotos inéditas del nacimiento de Apolo

Sara Escobar cumplió 32 años y su esposo Mau Montaner le escribió unas emotivas líneas en las redes, donde además compartió imágenes inéditas de la llegada del primer hijo del matrimonio, el tierno Apolo.

Mau Montaner: “¡La tipa más fuerte e increíble del planeta!”

“Hoy cumplió años la mujer de mi vida. La madre de Apolo. ¡¡La más hermosa!! Este último mes se me ha triplicado el amor que siento por ella. Lo que ella hizo y hace yo jamás hubiese podido hacerlo. ¡La tipa más fuerte e increíble del planeta!”, escribió Mau Montaner en su cuenta de Instagram donde tiene más de 2.300.000 seguidores.

Lea más: Nació Apolo, el hijo de Mau Montaner: mirá sus primeras fotos

Luego, el hijo de Ricardo Montaner continuó llenando de halagos a su esposa Sara Escobar. “La admiro tanto y no puedo creer que Dios me premió a mí y a mi hijo con ella. ¡Te amamos amor! ¡Estas fotos me dan mucho llanto… Esos días en la clínica esperando a nuestro hijo me hicieron dar cuenta tanto más de lo afortunado que soy! ¡Eres una superhéroe! ¡Feliz cumple!”, destacó Mau Montaner junto a las imágenes de los momentos previos y posteriores al nacimiento de su hijo Apolo hace solo un mes.

Lea más: Los Montaner aguardan felices y emocionados el inminente estreno de su serie

Una historia de amor que ya lleva casi una década

Mau Montaner y Sara Escobar se casaron el 2 de febrero de 2018, en Tulum, México, luego de cinco años de noviazgo.

Los tortolitos fueron de luna de miel a Japón y tras el viaje se instalaron en una residencia en Miami, Florida, Estados Unidos.

En abril pasado, a través de un emotivo video, Mau Montaner y Sara Escobar anunciaron que serían padres por primera vez, y a inicios de octubre llegó el esperado Apolo, el mejor regalo de cumpleaños de su madre.