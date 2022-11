Maga Páez celebra el primer año de Baltasar, su segundo hijo

El 11 de noviembre, a las 12.40, con 3.280 gramos, llegó al mundo Baltasar, el hijo de Maga Páez y Patricio Escobar. Aquel bebecito que vino para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor Bautista, hoy ya cumple un año de vida.

Maga Páez: “Dios bendiga tu vida Balta”

“Primer añito de este bomboncito risueño, cariñoso, bello, divino”, escribió emocionada mamá Maga Páez en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.300.000 seguidores.

“Dios bendiga tu vida Balta, te amo”, destacó la influencer y agradeció las fotos captadas por la profesional Liza Ramos.

Maga Páez ya se venía mostrando emocionada por la llegada del primer año de su segundo hijo. Así, hace unas semanas expresó en sus redes: “Mi hermoso Balta, falta un mes para llegar a su primer añito de vida, y mientras escribo esto no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas, porque no quiero que crezca, quiero que siga siendo este bebé tan cariñoso, que quiere estar pegado a su mami todo el tiempo, que me demuestra tanto amor siendo tan chiquito, con una mirada de enamorado, una sonrisa tan tierna y unos abrazos de esos que no querés despegarte”.

“Él es mi otro regalito del cielo y Dios concedió los anhelos de mi corazón con cada uno de ellos”, destacó mamá Maga Páez.

Balta y Bauti, creciendo juntitos

Baltasar y su hermano mayor Bautista solo se llevan un año y siete meses. Así, ahora Balta cumplió su primer añito y Bauti celebrará su tercer cumpleaños recién en abril próximo.

Los hermanitos Escobar-Páez van creciendo juntitos y por lo que se ve en las publicaciones de Maga Páez, son muy compinches y se adoran.