Wanda Nara y L-Gante, ¿romance confirmado?

L-Gante publicó ayer a la tarde en sus historias de Instagram una foto con Wanda Nara acompañada de un emoji de un corazón rojo. Ambos vieron juntos el partido entre Argentina y Croacia, y la mediática empresaria no dudó en repostear la imagen que publicó el músico.

Esto sucedió luego de que en el programa argentino Socios del Espectáculo mostraran imágenes de Wanda Nara y L-Gante a los besos dentro de un auto, el pasado lunes, tras compartir una cena con amigos en la capital argentina para festejar con un poco de retraso el cumpleaños de la blonda.

Wanda Nara cumplió 36 años el viernes 9 de diciembre, pero L-Gante estuvo ausente porque se encontraba de gira en Uruguay. “Feliz cumpleaños reina. ¡Te quiero un montón!”, escribió Elián Valenzuela en sus redes para saludarla ese día y recién el lunes pudieron salir a festejar juntos.

La ex de L-Gante se mostró enojada

En las imágenes que ayer compartió L-Gante en sus redes también se puede ver a su hijita Jamaica con la camiseta de Argentina. Y a su expareja, Tamara Báez, no le gustó para nada que la beba fuera presentada a Wanda Nara, según publicó en sus historias de Instagram.

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra”, escribió la madre de la hija de L-Gante junto a la captura de una conversación que tuvo con el músico, donde este le proponía visitarla.