De Paul a Tini Stoessel: “No pares de brillar”

En medio de la denuncia por amenazas y hostigamiento que Rodrigo de Paul entabló a su expareja Camila Homs, el futbolista se mostró muy enamorado e hizo una declaración conmovedora a su novia Tini Stoessel. La cantante argentina hizo un recuento de su 2022 y el futbolista campeón del mundo reaccionó a la publicación de la cantante expresando: “No pares de brillar, que a los que estamos cerca nos iluminás la vida. Te amo con todo mi corazón”, reafirmando así su amor por Tini Stoessel.

Rodrigo a Tini: “Gracias por llenarme los días de amor”

En otro posteo en su cuenta de Instagram, Tini Stoessel siguió haciendo un balance del año que se fue: “Ni las palabras, ni las fotos, ni los vídeos son suficientes para poder describir lo que significó este año para mi… Solo agradecerle a Dios, porque cuando pensé que no iba a poder salir de momentos de mucha tristeza, pude, y como les dije, todo eso me termino haciendo más fuerte. No solo eso, sino que me acercó aún más a las personas que amo, nos unimos más y más”.

Y fue nuevamente su novio Rodrigo de Paul quien respondió enamorado: “Solo deseo que el 2023 con vos seas tan especial como este, que cada momento se siga convirtiendo en único. Gracias por llenarme los días de amor, por tus abrazos de brazos chiquitos pero que me hacen sentirme más protegido que en cualquier otro lado. Feliz año, Titi de mi vida”.

La parejita conformada por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul recibió el 2023 en Madrid, España, pues el futbolista argentino ya retomó los entrenamientos con su club Atlético de Madrid.