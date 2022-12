La emotiva felicitación de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul: “Estoy tan orgullosa de vos”

La cantante argentina Tini Stoessel estuvo en Qatar alentando a la Selección Argentina de Fútbol en sus primeros encuentros por la Copa del Mundo, pero luego tuvo que regresar a su país por compromisos laborales. Así que, no pudo estar presente en la consagración de su novio Rodrigo de Paul como campeón con la Albiceleste.

Obviamente, Tini Stoessel no se perdió el emocionante partido que disputaron las selecciones de Argentina y Francia en la gran final jugada en el Estadio Lusail de Doha. Y ni bien terminó el encuentro se comunicó vía videollamada con Rodrigo de Paul, pues su hermano Francisco Stoessel sí estuvo presente para vivir el gran triunfo argentino en Qatar.

Tini Stoessel a De Paul: “Te amo”

Tras comunicarse con su amado, Tini Stoessel escribió unas líneas en su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a Rodrigo de Paul.

“Te amo. Estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto”, comenzó expresando Tini Stoessel junto a una foto de Rodrigo de Paul con la Copa del Mundo en sus manos y un videito de la parejita, grabado cuando ella fue a visitarlo en la concentración en Qatar.

“Argentina campeón del mundo”, destacó feliz Tini y fue su novio uno de los primeros en reaccionar ante la publicación. “Te amo amor de mi vida, gracias por todo. Sos increíble… Somos campeones”, respondió Rodrigo de Paul al posteo de la cantante.

Tini y De Paul, muy compañeros

Hace unos días, el futbolista Rodrigo de Paul compartió una imagen suya con Tini Stoessel en Doha y escribió enamorado: “Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste el primer avión y te viniste para acá, ¡¡¡sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra… En poco te abrazo, esperame un poquito más… Gracias. Te amo”, había expresado Rodrigo de Paul y de seguro que esta noche ya se dará ese ansiado abrazo con su novia Tini Stoessel, cuando la Selección Argentina de Fútbol llegue a su país con la Copa del Mundo.