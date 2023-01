Karol G luce espectacular en la playa

Karol G tuvo un gran 2022 y ahora está recargando las pilas para seguir cosechando éxitos en este año que comienza. A orillas del mar, en un sitio que no reveló, la cantante se encuentra pasando unos días de relax y diversión lejos de los escenarios que la verán volver a finales de este mes. Luego, en febrero estará en el famoso festival Viña del Mar, en Chile, y en marzo presentará sus shows en Puerto Rico.

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, tiene 31 años y luce mejor que nunca, según se puede ver en las imágenes compartidas por la misma cantante colombiana en sus redes sociales.

Karol G: “Cada día me siento diferente, me siento más feliz”

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”, expresó Karol G a sus más de 58 millones seguidores de Instagram para despedirse del 2022 y dar la bienvenida al 2023.