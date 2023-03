La modelo paraguaya Nayeli Portillo brilló en París

La modelo Nayeli Portillo desfiló en las calles de la capital francesa en el marco del París Fashion Week y para saber más sobre su participación en tan importante semana de la moda, ABC Digital conversó con la joven estudiante de Arquitectura.

“La experiencia fue única, viajé como modelo invitada a París para un desfile urbano de las marcas Caburé y Fiore que se realizó en varios puntos de la ciudad como en el Trocadero de París, el Palacio de Tokyo y el Museo de Louvre. Se va a presentar un fashion film de lo que fue esta experiencia única”, comenzó contándonos Nayeli Portillo.

Luego, la modelo compatriota continuó: “También estuve contratada por otras marcas para materiales gráficos, los cuales terminamos días después del desfile”.

Nayeli Portillo viajó solo por unos días, pero brilló con todo en la capital parisina. “Fue un viaje relámpago, ya que fue exclusivamente para trabajar para las marcas paraguayas que me invitaron a París y volver, ya que tengo compromisos laborales con otras marcas en nuestro país”, destacó la modelo guaraní.

Nayeli Portillo sigue escalando en el mundo de la moda

Quisimos saber que otros viajes internacionales figuran en su agenda 2023 y Nayeli Portillo nos adelantó: “Este año estoy invitada a desfilar de vuelta en el continente europeo, pero estamos negociando, y volver al New York Fashion Week, donde ya recibí propuestas de la marca Caburé y la organización del NYFW”.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de preguntarle cómo se siente al llevar en alto el nombre de Paraguay en estas grandes pasarelas. Nayeli Portillo respondió orgullosa: “Realmente, nunca me imaginé ser Paraguay ante el mundo en los desfiles más importantes. Conocer gente a la cual siempre vi por redes sociales y ahora me toca desfilar con ellas es un sueño hecho realidad. Cada día estamos trabajando más para poder ir creciendo dentro de la industria de la moda”.

Recordemos que en setiembre del 2022, Nayeli Portillo ya estuvo en las pasarelas del New York Fashion Week desfilando para Caburé así como para las marcas internacionales Amelia Tuu y Privé Hulos.