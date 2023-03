Sachi Tanaka, la influencer paraguaya de origen nipón que siempre irradia positivismo

María Sachiko Tanaka Vera, más conocida como Sachi, nació en Asunción hace 32 años. Ella es actriz, productora de moda y eventos y actualmente se dedica más que nada al Project Manager, la comunicación y la difusión cultural, según contó a ABC Digital.

La influencer tiene una historia de vida conmovedora, pasó momentos difíciles, pues dos veces le diagnosticaron cáncer. “Viví experiencias muy fuertes siendo ya muy joven, en ese momento me parecieron grandes desgracias, el primer diagnóstico de cáncer fue a los 23 años, el segundo a los 27. Obviamente, al principio me costó mucho aceptar esta situación y el proceso fue difícil. Fue duro recibir tantas quimioterapias, mucho veneno en mi cuerpo, me sentía tan mal que lo único que quería era que el tiempo pase, poder sanar”, expresó Sachi Tanaka para luego rápidamente afirmar: “Pero hoy puedo ver estas circunstancias como grandes bendiciones, catapultas en mi camino que me permitieron crecer y desarrollarme en una medida que no me hubiera sido posible si no me hubiera tropezado con estas piedras”.

Sachiko: “Mi nombre significa niña feliz”

Y al consultarle cómo hace para irradiar tanta positividad a través de su sonrisa y dar siempre mensajes inspiradores y motivacionales a sus seguidores, Sachi Tanaka nos dijo: “Mi nombre significa niña feliz, debe ser por eso. Me gusta transmitir lo que pienso y siento. Como buena geminiana soy una comunicadora nata, además me formé como comunicadora, actriz y profesora de declamación. Me gusta mucho escribir y todo el tiempo estoy pensando, así que me sale muy natural transmitir ideas y me alegra que sean de inspiración y motivación, ya que creo que el mundo está demasiado cargado de noticias malas y puntos de vista negativos”.

“Por supuesto que lo negativo también es parte de la realidad y no es necesario negarlo, sino aceptarlo, pero yo elijo enfocarme en lo positivo, en lo mejor que tiene cada circunstancia: el aprendizaje. Puedo decir que adoptar un punto de vista positivo fue en parte lo que me ayudó a seguir con vida habiendo estado dos veces cerca de la muerte. No se trata de falsear felicidad todo el tiempo, sino más bien, elegir pararse en el mejor lugar para observar una situación y en vez de lamentarnos porque las cosas no son como queremos o esperamos preguntarnos: ¿Qué puedo aprender yo a partir de esto?”, sostuvo Sachi Tanaka al tiempo de destacar: “Mientras haya aprendizaje hay ganancia, ya que considero que nuestra misión en la vida es irnos siendo nuestra mejor versión y ojalá habiendo dejado un a granito de arena y una luz de esperanza en este mundo que tanto lo necesita”.

Mujer multifacética

Sachi Tanaka es actriz, productora de moda y eventos y, además, comunicadora. Le preguntamos si la suma de todo eso la ayudó a posicionarse como influencer y ella nos explicó: “A lo largo de mi vida trabajé en varios campos y varios roles: arte, moda, comunicación, organización de eventos, Project Manager, etcétera. Hoy estoy dedicada más que nada al Project Manager, la comunicación y la difusión cultural. Sin duda alguna, la formación y las oportunidades laborales que tuve son grandes herramientas que me ayudaron no solo a posicionarme como influencer, sino también a la hora de crear estrategias de marketing para mis clientes y dar workshops y charlas sobre el tema”.

“Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron mis padres de formarme. Hoy tengo una agencia de comunicación y marketing desde donde trabajamos la comunicación integral y sobre todo estratégica para que nuestros clientes hagan inversiones que realmente resulten en conversiones. Una de las líneas de acción de mi agencia es la formación, imparto talleres, workshop y muy pronto masterclass sobre temas de comunicación y marketing porque reconozco la importancia de la educación para mejorar no solamente las marcas y negocios sino nuestro mercado, nuestra economía y por qué no decir: nuestro país”, aseguró Sachi Tanaka.

En otro momento de la entrevista, la comunicadora de origen nipón señaló: “Cuando creo contenido para redes sociales o doy charlas o talleres me gusta hacerlo desde la mayor liviandad y espontaneidad posible. Por supuesto que esto varía según el tema, pero me gusta que mi público y mi auditorio me reconozca más que como una autoridad como una amiga, ya que tengo amigos que fueron y son grandes influenciadores e inspiraciones en mi camino y es de ellos de quienes más aprendí. Considero que un ambiente y un tono relajado, de confianza, es idóneo para despertar curiosidad, para absorber conocimientos y mantener la atención”.

Influencer de la cultura japonesa

También sos influencer de la cultura japonesa, algo que gusta mucho a tus seguidores porque siempre aprenden cosas nuevas. “Soy paraguaya descendiente japonesa, haciendo honor a mi identidad genero contenido en relación a la cultura japonesa y a la identidad de los descendientes japoneses en Paraguay. La gente conoce más que nada mi trabajo en relación a las redes sociales (Instagram y Tiktok) ya que es lo más masivo, pero llevo años activando y creando diferentes proyectos en relación al rescate de la historia de la inmigración japonesa al Paraguay, el fortalecimiento de mi comunidad Nikkei (descendiente japonés)”, reveló Sachi Tanaka para luego continuar: “Este trabajo es muy importante para mí, ya que considero que es un aporte no solamente a mi comunidad sino hacia la sociedad en general. Visualizando aspectos positivos de otras culturas y grupos favorecemos la aceptación y el respeto de la diversidad, tan necesario en estos tiempos, donde nuevamente la paz parece estar amenazada”.

Antes de terminar la amena plática preguntamos a Sachi Tanaka qué se viene en su vida en este 2023 y la comunicadora nos adelantó: “Uno de mis objetivos este año es potenciar KIDO, mi agencia de comunicación y marketing y a través de ella ayudar a marcas y negocios a ir a un siguiente nivel, a partir de la organización y la estrategia, dos de mis pilares fundamentales de trabajo. A la vez tengo varios proyectos en marcha relacionados a la difusión de la cultura japonesa en Paraguay y a la educación en estrategias comunicacionales, identidad de marca y nuevas plataformas digitales”.

“Hace unas semanas tuve el gusto de conocer Japón, la mitad desconocida de mi vida al fin dejó de ser un misterio, fue un viaje corto así que tengo varios pendientes con ese país, planeo volver este año y ojalá todos los años, formarme en gestión empresarial japonesa y otros aspectos que están muy desarrollados allá. Y seguir aprendiendo, porque como dije anteriormente considero que nuestra misión en la vida es irnos siendo nuestra mejor versión posible”, finalizó Sachi Tanaka.