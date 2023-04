Daddy Yankee, emocionado porque Gasolina llegó a la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Daddy Yankee está feliz porque su exitosa canción Gasolina, lanzada en el 2004, ya forma parte del Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos. Así el popular tema Gasolina es la primera grabación de reguetón incorporada a este registro sonoro.

“Para ese chamaco que creció en Santurce, una canción ‘Gasolina’ que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la ‘Biblioteca del Congreso’ como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU., es algo que jamás soñé. Y lo más bonito que fue en español”, escribió emocionado Daddy Yankee en su cuenta de Instagram donde cosecha más de 48 millones de seguidores.

“Cuando hacés la las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina, y a todo eso le sumás el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas, todo lo que sueñas puede ser posible”, destacó Daddy Yankee.

25 temas incorporados al Registro Nacional de Grabaciones

Entre los 25 audios incorporados al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos, además de Gasolina, de Daddy Yankee, también figuran: Like a Virgin, de Madonna; All I Want ror Christmas is You, de Mariah Carey, e Imagine, de John Lennon.

Las 25 grabaciones fueron preservadas “teniendo en cuenta su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro de la Nación”, según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.