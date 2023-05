Jessica Torres celebró su último cumple de soltera

Jessica Torres se emocionó hasta las lágrimas en su último cumpleaños de soltera. En la celebración donde estuvo rodeada de sus familiares, la futura esposa de Óscar Portillo pasó su día llena de amor, mimos, cariños y regalos.

“Sin palabras… mi cumple 32. La primera foto, me hace echar lágrimas, ¡mi familia, la familia de mis sueños, la familia que me hizo ser quien soy! ¡Dios mío!! ¡Cuánto les amo y agradezco a Dios por todo lo que son como humanos, como padres, como hermanos, saben que para siempre pueden contar con una hija y una hermana!”, expresó la Jessi Torres refiriéndose a la postal donde se la ve con sus padres Lucilo y Atanasia y su hermanos Yito y Mauri Torres.

Jessica Torres: “Estoy a un mes de casarme”

Luego, la bailarina e influencer que unirá su vida a la de Óscar Portillo el próximo 10 de junio escribió: “Estoy a un mes de casarme, me tocará formar la mía, la familia que tanto soñé. Lloro mientras escribo, porque la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre para ser uno solo. ¡Y mi primera familia pasa a ser Óscar, me toca mucho el corazón eso, porque no hay como el hogar y me llevo ejemplos de vida a mi propia casa!”.

“¡Solo Dios sabe cuán agradecida estoy por tanto! ¡La familia es todo, gracias papá, gracias mamá por sus ejemplos! ¡Eternamente agradecida, los honro!”, destacó Jessica Torres, quien también agradeció a su prometido: “Gracias mi amor Óscar por ser lo que pedí al Señor, un hombre real y perfecto para mí. Llorooo, sigo llorando…”.

Óscar Portillo: “¡Feliz cumple a la mujer que me hace un mejor hombre todos los días!”

Y fue precisamente su novio Óscar Portillo uno de los primeros en comentar la publicación destacando: “¡Te amo mi amor! ¡Vamos a formar una hermosa familia con Dios!”.

Además, el futuro marido de Jessica Torres le dedicó un posteo en sus redes. “¡Feliz cumple a la mujer que me hace un mejor hombre todos los días! ¡Dios te bendiga aún más! Te amo muchísimo”, se puede leer en el feed de Instagram del enamorado Óscar Portillo.