Lionel Messi debutó como actor: mirá cómo será su serie

Lionel Messi no deja de sorprender. Y no hablamos de sus récords infinitos ni del gol 800 que está a punto de convertir. Vamos con un Leo out of context. El lunes apareció en una parrilla de Palermo en Buenos Aires, Argentina y revolucionó al barrio con cientos de personas que se acercaron a saludarlo. Pero, lejos de asustarse por la marea humana, decidió dejar el lugar y saludar a la multitud.

El martes por la noche, cuando iba a cenar con Marcelo Tinelli, bajó el vidrio de su camioneta para saludar a una chica y la imagen se viralizó por millones. Cosas de un tipo común y no tanto. Es que ahora, después de ganar el Mundial Qatar 2022, se podrá conocer al mejor futbolista del mundo desde su faceta de actor.

Es que, Leo tendrá una participación especial en Los Protectores, la serie original de Star+ producida por Adrián Suar que narra la historia del fútbol y el negocio de los representantes que ya tuvo su primera temporada. Los primeros ocho episodios fueron un éxito, y ahora, la saga de la que también forman parte Gustavo Bermúdez y Andrés Parra (quien brillara en el papel de Pablo Escobar) contará con la presencia del mejor jugador del mundo.

Hasta ahora, apenas se vio un tráiler difundido por las redes oficiales de Star+, pero después de la cena que Suar compartió con Messi en Don Julio, surgieron algunas anécdotas del encuentro y el Chueco reveló algunos detalles de la participación del crack en su serie.

Lionel Messi: “es un actor de carácter”, dijo Suar

“Filmamos en Francia con él actuando. Si lo vieron bien jugando al fútbol, véanlo actuar. Hace todo bien, hasta actúa bien. Es un actor de carácter. Lo hizo muy bien, ya lo van a ver”, contó en TN, donde brindó una nota con la excusa del encuentro del lunes por la noche.

Aunque lo mejor fue la devolución que hizo la mamá de Leo sobre la performance del capitán de la Selección como actor: “Me causó gracia porque Celia lo vio y dijo: ‘No es porque sea mi hijo, pero actúa mejor que todos ustedes’”.

Además, Suar contó que, lejos de amedrentarse por el tumulto que se generó afuera de la parrilla donde cenaron, el 10 decidió que quería saludar a la gente antes de irse: “Estábamos cenando comiendo, tomando y hablando, y empezamos a escuchar ‘Muchachos’. Leo miraba, era cada vez más fuerte y en un momento se desbordó. Leo dijo: ‘Tranquilos, yo quiero saludar’. La intención de Leo era saludar, pero no pudo. El cariño es tan grande, lo que pasó con esta Selección, lo que nos pasa a cada uno de nosotros...”.

Fuente: Clarín